Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 90%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
505
Kârla kapanan işlemler:
430 (85.14%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (14.85%)
En iyi işlem:
99.24 USD
En kötü işlem:
-107.76 USD
Brüt kâr:
3 329.80 USD (942 574 pips)
Brüt zarar:
-1 178.35 USD (85 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (315.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
315.43 USD (44)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
97.81%
Maks. mevduat yükü:
6.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.37
Alış işlemleri:
384 (76.04%)
Satış işlemleri:
121 (23.96%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
7.74 USD
Ortalama zarar:
-15.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-5.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.24 USD (2)
Aylık büyüme:
20.67%
Yıllık tahmin:
250.74%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 USD
Maksimum:
149.75 USD (3.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.71% (141.49 USD)
Varlığa göre:
19.58% (772.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500CASH 166
AUDCAD 100
XAUUSD 96
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 17
NZDCAD 14
GBPUSD 14
USDJPY 6
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500CASH 635
AUDCAD 454
XAUUSD 777
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD 46
NZDCAD 127
GBPUSD -75
USDJPY -47
EURGBP 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500CASH 594K
AUDCAD 30K
XAUUSD 85K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 1.5K
GBPUSD -684
USDJPY -484
EURGBP 68
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.24 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +315.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WindsorBrokers1-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk Always In
Will Add More $$ to Buy the Dips - Warren Buffet Strategy... Lot Risk Calculated to always be in safe
İnceleme yok
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
