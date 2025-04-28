シグナルセクション
Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 154%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
825
利益トレード:
692 (83.87%)
損失トレード:
133 (16.12%)
ベストトレード:
104.33 USD
最悪のトレード:
-162.28 USD
総利益:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
総損失:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
最大連続の勝ち:
44 (315.43 USD)
最大連続利益:
462.24 USD (31)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
97.81%
最大入金額:
6.83%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
12.25
長いトレード:
534 (64.73%)
短いトレード:
291 (35.27%)
プロフィットファクター:
2.97
期待されたペイオフ:
4.41 USD
平均利益:
7.93 USD
平均損失:
-13.88 USD
最大連続の負け:
8 (-5.32 USD)
最大連続損失:
-162.28 USD (1)
月間成長:
11.61%
年間予想:
140.66%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 USD
最大の:
296.94 USD (6.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.41% (287.83 USD)
エクイティによる:
23.03% (978.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 368
US500CASH 183
XAUUSD 115
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 28
NZDCAD 15
GBPUSD 15
USDJPY 6
EURGBP 2
WTICASH 2
US30CASH 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 1.2K
US500CASH 921
XAUUSD 1.7K
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD -429
NZDCAD 101
GBPUSD -77
USDJPY -47
EURGBP 7
WTICASH 56
US30CASH 21
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 98K
US500CASH 649K
XAUUSD 176K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD -14K
NZDCAD 319
GBPUSD -753
USDJPY -484
EURGBP 68
WTICASH 114
US30CASH 21K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WindsorBrokers1-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$ 
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
