トレード:
825
利益トレード:
692 (83.87%)
損失トレード:
133 (16.12%)
ベストトレード:
104.33 USD
最悪のトレード:
-162.28 USD
総利益:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
総損失:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
最大連続の勝ち:
44 (315.43 USD)
最大連続利益:
462.24 USD (31)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
97.81%
最大入金額:
6.83%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
12.25
長いトレード:
534 (64.73%)
短いトレード:
291 (35.27%)
プロフィットファクター:
2.97
期待されたペイオフ:
4.41 USD
平均利益:
7.93 USD
平均損失:
-13.88 USD
最大連続の負け:
8 (-5.32 USD)
最大連続損失:
-162.28 USD (1)
月間成長:
11.61%
年間予想:
140.66%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 USD
最大の:
296.94 USD (6.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.41% (287.83 USD)
エクイティによる:
23.03% (978.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|368
|US500CASH
|183
|XAUUSD
|115
|UK100CASH
|55
|AUDUSD
|35
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|15
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|6
|EURGBP
|2
|WTICASH
|2
|US30CASH
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|1.2K
|US500CASH
|921
|XAUUSD
|1.7K
|UK100CASH
|196
|AUDUSD
|34
|AUDNZD
|-429
|NZDCAD
|101
|GBPUSD
|-77
|USDJPY
|-47
|EURGBP
|7
|WTICASH
|56
|US30CASH
|21
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|98K
|US500CASH
|649K
|XAUUSD
|176K
|UK100CASH
|146K
|AUDUSD
|-585
|AUDNZD
|-14K
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|-753
|USDJPY
|-484
|EURGBP
|68
|WTICASH
|114
|US30CASH
|21K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.33 USD
最悪のトレード: -162 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +315.43 USD
最大連続損失: -5.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WindsorBrokers1-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$
レビューなし
