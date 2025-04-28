- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
825
Negociações com lucro:
692 (83.87%)
Negociações com perda:
133 (16.12%)
Melhor negociação:
104.33 USD
Pior negociação:
-162.28 USD
Lucro bruto:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
Perda bruta:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (315.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
462.24 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
97.81%
Depósito máximo carregado:
6.83%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
12.25
Negociações longas:
534 (64.73%)
Negociações curtas:
291 (35.27%)
Fator de lucro:
2.97
Valor esperado:
4.41 USD
Lucro médio:
7.93 USD
Perda média:
-13.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-5.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.28 USD (1)
Crescimento mensal:
11.61%
Previsão anual:
140.66%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 USD
Máximo:
296.94 USD (6.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.41% (287.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.03% (978.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|368
|US500CASH
|183
|XAUUSD
|115
|UK100CASH
|55
|AUDUSD
|35
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|15
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|6
|EURGBP
|2
|WTICASH
|2
|US30CASH
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|1.2K
|US500CASH
|921
|XAUUSD
|1.7K
|UK100CASH
|196
|AUDUSD
|34
|AUDNZD
|-429
|NZDCAD
|101
|GBPUSD
|-77
|USDJPY
|-47
|EURGBP
|7
|WTICASH
|56
|US30CASH
|21
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|98K
|US500CASH
|649K
|XAUUSD
|176K
|UK100CASH
|146K
|AUDUSD
|-585
|AUDNZD
|-14K
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|-753
|USDJPY
|-484
|EURGBP
|68
|WTICASH
|114
|US30CASH
|21K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.33 USD
Pior negociação: -162 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +315.43 USD
Máxima perda consecutiva: -5.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WindsorBrokers1-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
154%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
41
86%
825
83%
98%
2.97
4.41
USD
USD
23%
1:500