Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 154%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
825
Negociações com lucro:
692 (83.87%)
Negociações com perda:
133 (16.12%)
Melhor negociação:
104.33 USD
Pior negociação:
-162.28 USD
Lucro bruto:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
Perda bruta:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (315.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
462.24 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
97.81%
Depósito máximo carregado:
6.83%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
12.25
Negociações longas:
534 (64.73%)
Negociações curtas:
291 (35.27%)
Fator de lucro:
2.97
Valor esperado:
4.41 USD
Lucro médio:
7.93 USD
Perda média:
-13.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-5.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-162.28 USD (1)
Crescimento mensal:
11.61%
Previsão anual:
140.66%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 USD
Máximo:
296.94 USD (6.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.41% (287.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.03% (978.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 368
US500CASH 183
XAUUSD 115
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 28
NZDCAD 15
GBPUSD 15
USDJPY 6
EURGBP 2
WTICASH 2
US30CASH 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 1.2K
US500CASH 921
XAUUSD 1.7K
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD -429
NZDCAD 101
GBPUSD -77
USDJPY -47
EURGBP 7
WTICASH 56
US30CASH 21
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 98K
US500CASH 649K
XAUUSD 176K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD -14K
NZDCAD 319
GBPUSD -753
USDJPY -484
EURGBP 68
WTICASH 114
US30CASH 21K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.33 USD
Pior negociação: -162 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +315.43 USD
Máxima perda consecutiva: -5.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WindsorBrokers1-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$ 
Sem comentários
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Beating US500 Investment Signal
30 USD por mês
154%
0
0
USD
5.9K
USD
41
86%
825
83%
98%
2.97
4.41
USD
23%
1:500
