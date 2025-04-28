시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Beating US500 Investment Signal
Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0 리뷰
안정성
41
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 154%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
825
이익 거래:
692 (83.87%)
손실 거래:
133 (16.12%)
최고의 거래:
104.33 USD
최악의 거래:
-162.28 USD
총 수익:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
총 손실:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
연속 최대 이익:
44 (315.43 USD)
연속 최대 이익:
462.24 USD (31)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
97.81%
최대 입금량:
6.83%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
12.25
롱(주식매수):
534 (64.73%)
숏(주식차입매도):
291 (35.27%)
수익 요인:
2.97
기대수익:
4.41 USD
평균 이익:
7.93 USD
평균 손실:
-13.88 USD
연속 최대 손실:
8 (-5.32 USD)
연속 최대 손실:
-162.28 USD (1)
월별 성장률:
11.61%
연간 예측:
140.66%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.25 USD
최대한의:
296.94 USD (6.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.41% (287.83 USD)
자본금별:
23.03% (978.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 368
US500CASH 183
XAUUSD 115
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 28
NZDCAD 15
GBPUSD 15
USDJPY 6
EURGBP 2
WTICASH 2
US30CASH 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 1.2K
US500CASH 921
XAUUSD 1.7K
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD -429
NZDCAD 101
GBPUSD -77
USDJPY -47
EURGBP 7
WTICASH 56
US30CASH 21
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 98K
US500CASH 649K
XAUUSD 176K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD -14K
NZDCAD 319
GBPUSD -753
USDJPY -484
EURGBP 68
WTICASH 114
US30CASH 21K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +104.33 USD
최악의 거래: -162 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +315.43 USD
연속 최대 손실: -5.32 USD

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$ 
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
2025.08.25 10:14
2025.08.25 10:14
2025.08.21 11:11
2025.08.17 20:21
2025.08.17 20:21
2025.07.16 01:30
2025.07.10 10:22
2025.07.10 10:22
2025.06.24 02:14
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
2025.06.11 20:16
2025.06.11 11:14
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
