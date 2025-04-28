- 자본
- 축소
트레이드:
825
이익 거래:
692 (83.87%)
손실 거래:
133 (16.12%)
최고의 거래:
104.33 USD
최악의 거래:
-162.28 USD
총 수익:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
총 손실:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
연속 최대 이익:
44 (315.43 USD)
연속 최대 이익:
462.24 USD (31)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
97.81%
최대 입금량:
6.83%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
12.25
롱(주식매수):
534 (64.73%)
숏(주식차입매도):
291 (35.27%)
수익 요인:
2.97
기대수익:
4.41 USD
평균 이익:
7.93 USD
평균 손실:
-13.88 USD
연속 최대 손실:
8 (-5.32 USD)
연속 최대 손실:
-162.28 USD (1)
월별 성장률:
11.61%
연간 예측:
140.66%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.25 USD
최대한의:
296.94 USD (6.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.41% (287.83 USD)
자본금별:
23.03% (978.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|368
|US500CASH
|183
|XAUUSD
|115
|UK100CASH
|55
|AUDUSD
|35
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|15
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|6
|EURGBP
|2
|WTICASH
|2
|US30CASH
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|1.2K
|US500CASH
|921
|XAUUSD
|1.7K
|UK100CASH
|196
|AUDUSD
|34
|AUDNZD
|-429
|NZDCAD
|101
|GBPUSD
|-77
|USDJPY
|-47
|EURGBP
|7
|WTICASH
|56
|US30CASH
|21
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|98K
|US500CASH
|649K
|XAUUSD
|176K
|UK100CASH
|146K
|AUDUSD
|-585
|AUDNZD
|-14K
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|-753
|USDJPY
|-484
|EURGBP
|68
|WTICASH
|114
|US30CASH
|21K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +104.33 USD
최악의 거래: -162 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +315.43 USD
연속 최대 손실: -5.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WindsorBrokers1-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
154%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
41
86%
825
83%
98%
2.97
4.41
USD
USD
23%
1:500