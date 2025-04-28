- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
825
Gewinntrades:
692 (83.87%)
Verlusttrades:
133 (16.12%)
Bester Trade:
104.33 USD
Schlechtester Trade:
-162.28 USD
Bruttoprofit:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
Bruttoverlust:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (315.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
462.24 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
97.81%
Max deposit load:
6.83%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
12.25
Long-Positionen:
534 (64.73%)
Short-Positionen:
291 (35.27%)
Profit-Faktor:
2.97
Mathematische Gewinnerwartung:
4.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-5.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-162.28 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.61%
Jahresprognose:
140.66%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.25 USD
Maximaler:
296.94 USD (6.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.41% (287.83 USD)
Kapital:
23.03% (978.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|368
|US500CASH
|183
|XAUUSD
|115
|UK100CASH
|55
|AUDUSD
|35
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|15
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|6
|EURGBP
|2
|WTICASH
|2
|US30CASH
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.2K
|US500CASH
|921
|XAUUSD
|1.7K
|UK100CASH
|196
|AUDUSD
|34
|AUDNZD
|-429
|NZDCAD
|101
|GBPUSD
|-77
|USDJPY
|-47
|EURGBP
|7
|WTICASH
|56
|US30CASH
|21
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|98K
|US500CASH
|649K
|XAUUSD
|176K
|UK100CASH
|146K
|AUDUSD
|-585
|AUDNZD
|-14K
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|-753
|USDJPY
|-484
|EURGBP
|68
|WTICASH
|114
|US30CASH
|21K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +104.33 USD
Schlechtester Trade: -162 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +315.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WindsorBrokers1-Real1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
154%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
41
86%
825
83%
98%
2.97
4.41
USD
USD
23%
1:500