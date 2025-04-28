SignaleKategorien
Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 154%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
825
Gewinntrades:
692 (83.87%)
Verlusttrades:
133 (16.12%)
Bester Trade:
104.33 USD
Schlechtester Trade:
-162.28 USD
Bruttoprofit:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
Bruttoverlust:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (315.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
462.24 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
97.81%
Max deposit load:
6.83%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
12.25
Long-Positionen:
534 (64.73%)
Short-Positionen:
291 (35.27%)
Profit-Faktor:
2.97
Mathematische Gewinnerwartung:
4.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-5.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-162.28 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.61%
Jahresprognose:
140.66%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.25 USD
Maximaler:
296.94 USD (6.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.41% (287.83 USD)
Kapital:
23.03% (978.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 368
US500CASH 183
XAUUSD 115
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 28
NZDCAD 15
GBPUSD 15
USDJPY 6
EURGBP 2
WTICASH 2
US30CASH 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 1.2K
US500CASH 921
XAUUSD 1.7K
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD -429
NZDCAD 101
GBPUSD -77
USDJPY -47
EURGBP 7
WTICASH 56
US30CASH 21
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 98K
US500CASH 649K
XAUUSD 176K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD -14K
NZDCAD 319
GBPUSD -753
USDJPY -484
EURGBP 68
WTICASH 114
US30CASH 21K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.33 USD
Schlechtester Trade: -162 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +315.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WindsorBrokers1-Real1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$ 
Keine Bewertungen
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
2025.08.25 10:14
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
2025.08.17 20:21
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
2025.07.10 10:22
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
2025.06.11 20:16
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Beating US500 Investment Signal
30 USD pro Monat
154%
0
0
USD
5.9K
USD
41
86%
825
83%
98%
2.97
4.41
USD
23%
1:500
