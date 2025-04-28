- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
825
盈利交易:
692 (83.87%)
亏损交易:
133 (16.12%)
最好交易:
104.33 USD
最差交易:
-162.28 USD
毛利:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
毛利亏损:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
最大连续赢利:
44 (315.43 USD)
最大连续盈利:
462.24 USD (31)
夏普比率:
0.28
交易活动:
97.81%
最大入金加载:
6.83%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
4 天
采收率:
12.25
长期交易:
534 (64.73%)
短期交易:
291 (35.27%)
利润因子:
2.97
预期回报:
4.41 USD
平均利润:
7.93 USD
平均损失:
-13.88 USD
最大连续失误:
8 (-5.32 USD)
最大连续亏损:
-162.28 USD (1)
每月增长:
11.61%
年度预测:
140.66%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
296.94 USD (6.60%)
相对跌幅:
结余:
6.41% (287.83 USD)
净值:
23.03% (978.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|368
|US500CASH
|183
|XAUUSD
|115
|UK100CASH
|55
|AUDUSD
|35
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|15
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|6
|EURGBP
|2
|WTICASH
|2
|US30CASH
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1.2K
|US500CASH
|921
|XAUUSD
|1.7K
|UK100CASH
|196
|AUDUSD
|34
|AUDNZD
|-429
|NZDCAD
|101
|GBPUSD
|-77
|USDJPY
|-47
|EURGBP
|7
|WTICASH
|56
|US30CASH
|21
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|98K
|US500CASH
|649K
|XAUUSD
|176K
|UK100CASH
|146K
|AUDUSD
|-585
|AUDNZD
|-14K
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|-753
|USDJPY
|-484
|EURGBP
|68
|WTICASH
|114
|US30CASH
|21K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.33 USD
最差交易: -162 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +315.43 USD
最大连续亏损: -5.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WindsorBrokers1-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
154%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
41
86%
825
83%
98%
2.97
4.41
USD
USD
23%
1:500