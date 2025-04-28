信号部分
Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0条评论
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 154%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
825
盈利交易:
692 (83.87%)
亏损交易:
133 (16.12%)
最好交易:
104.33 USD
最差交易:
-162.28 USD
毛利:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
毛利亏损:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
最大连续赢利:
44 (315.43 USD)
最大连续盈利:
462.24 USD (31)
夏普比率:
0.28
交易活动:
97.81%
最大入金加载:
6.83%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
4 天
采收率:
12.25
长期交易:
534 (64.73%)
短期交易:
291 (35.27%)
利润因子:
2.97
预期回报:
4.41 USD
平均利润:
7.93 USD
平均损失:
-13.88 USD
最大连续失误:
8 (-5.32 USD)
最大连续亏损:
-162.28 USD (1)
每月增长:
11.61%
年度预测:
140.66%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
296.94 USD (6.60%)
相对跌幅:
结余:
6.41% (287.83 USD)
净值:
23.03% (978.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 368
US500CASH 183
XAUUSD 115
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 28
NZDCAD 15
GBPUSD 15
USDJPY 6
EURGBP 2
WTICASH 2
US30CASH 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 1.2K
US500CASH 921
XAUUSD 1.7K
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD -429
NZDCAD 101
GBPUSD -77
USDJPY -47
EURGBP 7
WTICASH 56
US30CASH 21
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 98K
US500CASH 649K
XAUUSD 176K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD -14K
NZDCAD 319
GBPUSD -753
USDJPY -484
EURGBP 68
WTICASH 114
US30CASH 21K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +104.33 USD
最差交易: -162 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +315.43 USD
最大连续亏损: -5.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WindsorBrokers1-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$ 
没有评论
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
