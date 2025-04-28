SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Beating US500 Investment Signal
Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
492
Bénéfice trades:
418 (84.95%)
Perte trades:
74 (15.04%)
Meilleure transaction:
99.24 USD
Pire transaction:
-107.76 USD
Bénéfice brut:
3 282.24 USD (934 144 pips)
Perte brute:
-1 140.85 USD (81 911 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (315.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
315.43 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
97.81%
Charge de dépôt maximale:
6.83%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
14.30
Longs trades:
372 (75.61%)
Courts trades:
120 (24.39%)
Facteur de profit:
2.88
Rendement attendu:
4.35 USD
Bénéfice moyen:
7.85 USD
Perte moyenne:
-15.42 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-5.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-120.24 USD (2)
Croissance mensuelle:
21.41%
Prévision annuelle:
259.80%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.25 USD
Maximal:
149.75 USD (3.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.71% (141.49 USD)
Par fonds propres:
19.58% (772.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500CASH 162
AUDCAD 100
XAUUSD 91
UK100CASH 52
AUDUSD 35
AUDNZD 17
NZDCAD 14
GBPUSD 13
USDJPY 6
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500CASH 632
AUDCAD 454
XAUUSD 776
UK100CASH 193
AUDUSD 34
AUDNZD 46
NZDCAD 127
GBPUSD -80
USDJPY -47
EURGBP 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500CASH 591K
AUDCAD 30K
XAUUSD 85K
UK100CASH 143K
AUDUSD -585
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 1.5K
GBPUSD -920
USDJPY -484
EURGBP 68
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.24 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +315.43 USD
Perte consécutive maximale: -5.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WindsorBrokers1-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk Always In
Will Add More $$ to Buy the Dips - Warren Buffet Strategy... Lot Risk Calculated to always be in safe
Aucun avis
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Beating US500 Investment Signal
100 USD par mois
90%
0
0
USD
4.5K
USD
25
86%
492
84%
98%
2.87
4.35
USD
20%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.