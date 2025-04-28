SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Beating US500 Investment Signal
Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 90%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
505
Profit Trade:
430 (85.14%)
Loss Trade:
75 (14.85%)
Best Trade:
99.24 USD
Worst Trade:
-107.76 USD
Profitto lordo:
3 329.80 USD (942 574 pips)
Perdita lorda:
-1 178.35 USD (85 645 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (315.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.43 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
97.81%
Massimo carico di deposito:
6.83%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.37
Long Trade:
384 (76.04%)
Short Trade:
121 (23.96%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
7.74 USD
Perdita media:
-15.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.24 USD (2)
Crescita mensile:
21.72%
Previsione annuale:
263.53%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
149.75 USD (3.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.71% (141.49 USD)
Per equità:
19.58% (772.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500CASH 166
AUDCAD 100
XAUUSD 96
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 17
NZDCAD 14
GBPUSD 14
USDJPY 6
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500CASH 635
AUDCAD 454
XAUUSD 777
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD 46
NZDCAD 127
GBPUSD -75
USDJPY -47
EURGBP 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500CASH 594K
AUDCAD 30K
XAUUSD 85K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 1.5K
GBPUSD -684
USDJPY -484
EURGBP 68
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.24 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +315.43 USD
Massima perdita consecutiva: -5.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WindsorBrokers1-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk Always In
Will Add More $$ to Buy the Dips - Warren Buffet Strategy... Lot Risk Calculated to always be in safe
Non ci sono recensioni
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Beating US500 Investment Signal
100USD al mese
90%
0
0
USD
4.5K
USD
25
86%
505
85%
98%
2.82
4.26
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.