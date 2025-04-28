SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Beating US500 Investment Signal
Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 154%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
825
Transacciones Rentables:
692 (83.87%)
Transacciones Irrentables:
133 (16.12%)
Mejor transacción:
104.33 USD
Peor transacción:
-162.28 USD
Beneficio Bruto:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (315.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
462.24 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
97.81%
Carga máxima del depósito:
6.83%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
12.25
Transacciones Largas:
534 (64.73%)
Transacciones Cortas:
291 (35.27%)
Factor de Beneficio:
2.97
Beneficio Esperado:
4.41 USD
Beneficio medio:
7.93 USD
Pérdidas medias:
-13.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-5.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-162.28 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.61%
Pronóstico anual:
140.66%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.25 USD
Máxima:
296.94 USD (6.60%)
Reducción relativa:
De balance:
6.41% (287.83 USD)
De fondos:
23.03% (978.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 368
US500CASH 183
XAUUSD 115
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 28
NZDCAD 15
GBPUSD 15
USDJPY 6
EURGBP 2
WTICASH 2
US30CASH 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 1.2K
US500CASH 921
XAUUSD 1.7K
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD -429
NZDCAD 101
GBPUSD -77
USDJPY -47
EURGBP 7
WTICASH 56
US30CASH 21
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 98K
US500CASH 649K
XAUUSD 176K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD -14K
NZDCAD 319
GBPUSD -753
USDJPY -484
EURGBP 68
WTICASH 114
US30CASH 21K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.33 USD
Peor transacción: -162 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +315.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WindsorBrokers1-Real1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$ 
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Beating US500 Investment Signal
30 USD al mes
154%
0
0
USD
5.9K
USD
41
86%
825
83%
98%
2.97
4.41
USD
23%
1:500
