Elias Abu Al-zulf

Beating US500 Investment Signal

Elias Abu Al-zulf
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 154%
WindsorBrokers1-Real1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
825
Прибыльных трейдов:
692 (83.87%)
Убыточных трейдов:
133 (16.12%)
Лучший трейд:
104.33 USD
Худший трейд:
-162.28 USD
Общая прибыль:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
Общий убыток:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (315.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
462.24 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
97.81%
Макс. загрузка депозита:
6.83%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
12.25
Длинных трейдов:
534 (64.73%)
Коротких трейдов:
291 (35.27%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
4.41 USD
Средняя прибыль:
7.93 USD
Средний убыток:
-13.88 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-5.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.28 USD (1)
Прирост в месяц:
11.61%
Годовой прогноз:
140.66%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
296.94 USD (6.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.41% (287.83 USD)
По эквити:
23.03% (978.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 368
US500CASH 183
XAUUSD 115
UK100CASH 55
AUDUSD 35
AUDNZD 28
NZDCAD 15
GBPUSD 15
USDJPY 6
EURGBP 2
WTICASH 2
US30CASH 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.2K
US500CASH 921
XAUUSD 1.7K
UK100CASH 196
AUDUSD 34
AUDNZD -429
NZDCAD 101
GBPUSD -77
USDJPY -47
EURGBP 7
WTICASH 56
US30CASH 21
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 98K
US500CASH 649K
XAUUSD 176K
UK100CASH 146K
AUDUSD -585
AUDNZD -14K
NZDCAD 319
GBPUSD -753
USDJPY -484
EURGBP 68
WTICASH 114
US30CASH 21K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.33 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +315.43 USD
Макс. убыток в серии: -5.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WindsorBrokers1-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$ 
Нет отзывов
2025.12.11 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.07.16 01:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 20:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
