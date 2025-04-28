- Прирост
Всего трейдов:
825
Прибыльных трейдов:
692 (83.87%)
Убыточных трейдов:
133 (16.12%)
Лучший трейд:
104.33 USD
Худший трейд:
-162.28 USD
Общая прибыль:
5 485.11 USD (1 186 328 pips)
Общий убыток:
-1 846.59 USD (113 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (315.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
462.24 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
97.81%
Макс. загрузка депозита:
6.83%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
12.25
Длинных трейдов:
534 (64.73%)
Коротких трейдов:
291 (35.27%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
4.41 USD
Средняя прибыль:
7.93 USD
Средний убыток:
-13.88 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-5.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.28 USD (1)
Прирост в месяц:
11.61%
Годовой прогноз:
140.66%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
296.94 USD (6.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.41% (287.83 USD)
По эквити:
23.03% (978.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|368
|US500CASH
|183
|XAUUSD
|115
|UK100CASH
|55
|AUDUSD
|35
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|15
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|6
|EURGBP
|2
|WTICASH
|2
|US30CASH
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.2K
|US500CASH
|921
|XAUUSD
|1.7K
|UK100CASH
|196
|AUDUSD
|34
|AUDNZD
|-429
|NZDCAD
|101
|GBPUSD
|-77
|USDJPY
|-47
|EURGBP
|7
|WTICASH
|56
|US30CASH
|21
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|98K
|US500CASH
|649K
|XAUUSD
|176K
|UK100CASH
|146K
|AUDUSD
|-585
|AUDNZD
|-14K
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|-753
|USDJPY
|-484
|EURGBP
|68
|WTICASH
|114
|US30CASH
|21K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.33 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +315.43 USD
Макс. убыток в серии: -5.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WindsorBrokers1-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Beating the US500 Investment Signal... Medium Risk , Lot Risk Calculated to always be safe - Expect Drawdowns but always Banking $$
