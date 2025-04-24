- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 934
Kârla kapanan işlemler:
1 207 (62.40%)
Zararla kapanan işlemler:
727 (37.59%)
En iyi işlem:
780.75 USD
En kötü işlem:
-248.17 USD
Brüt kâr:
12 314.39 USD (588 749 pips)
Brüt zarar:
-8 662.31 USD (560 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (291.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 005.61 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.04%
Maks. mevduat yükü:
40.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
1 066 (55.12%)
Satış işlemleri:
868 (44.88%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
10.20 USD
Ortalama zarar:
-11.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-143.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-716.48 USD (7)
Aylık büyüme:
12.02%
Yıllık tahmin:
145.86%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
239.07 USD
Maksimum:
716.48 USD (10.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.61% (716.48 USD)
Varlığa göre:
43.36% (2 517.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1515
|EURUSD
|269
|AUDCAD
|51
|NZDCAD
|39
|AUDNZD
|33
|EURGBP
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.7K
|EURUSD
|599
|AUDCAD
|308
|NZDCAD
|144
|AUDNZD
|-143
|EURGBP
|25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|EURUSD
|20K
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|4K
|AUDNZD
|-4.2K
|EURGBP
|-590
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +780.75 USD
En kötü işlem: -248 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +291.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
One order closing + intelligent position adding + manual risk control + AI exit, 43% of the retracement occurred before the strategy was updated. If you care, please don’t follow it. All I can do is let time speak. Let me witness it together, 200% annualized.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
23
69%
1 934
62%
94%
1.42
1.89
USD
USD
43%
1:500