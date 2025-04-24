SinyallerBölümler
Rong Bin Su

TOP1martingale

Rong Bin Su
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 934
Kârla kapanan işlemler:
1 207 (62.40%)
Zararla kapanan işlemler:
727 (37.59%)
En iyi işlem:
780.75 USD
En kötü işlem:
-248.17 USD
Brüt kâr:
12 314.39 USD (588 749 pips)
Brüt zarar:
-8 662.31 USD (560 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (291.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 005.61 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.04%
Maks. mevduat yükü:
40.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
1 066 (55.12%)
Satış işlemleri:
868 (44.88%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
10.20 USD
Ortalama zarar:
-11.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-143.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-716.48 USD (7)
Aylık büyüme:
12.02%
Yıllık tahmin:
145.86%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
239.07 USD
Maksimum:
716.48 USD (10.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.61% (716.48 USD)
Varlığa göre:
43.36% (2 517.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1515
EURUSD 269
AUDCAD 51
NZDCAD 39
AUDNZD 33
EURGBP 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
EURUSD 599
AUDCAD 308
NZDCAD 144
AUDNZD -143
EURGBP 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2K
EURUSD 20K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4K
AUDNZD -4.2K
EURGBP -590
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +780.75 USD
En kötü işlem: -248 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +291.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
One order closing + intelligent position adding + manual risk control + AI exit, 43% of the retracement occurred before the strategy was updated. If you care, please don’t follow it. All I can do is let time speak. Let me witness it together, 200% annualized.
İnceleme yok
2025.09.10 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 02:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 07:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 00:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 16:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 07:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TOP1martingale
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
5.7K
USD
23
69%
1 934
62%
94%
1.42
1.89
USD
43%
1:500
