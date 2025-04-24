信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TOP1martingale
Rong Bin Su

TOP1martingale

Rong Bin Su
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 317%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 966
盈利交易:
1 837 (61.93%)
亏损交易:
1 129 (38.06%)
最好交易:
960.00 USD
最差交易:
-532.08 USD
毛利:
30 243.03 USD (991 289 pips)
毛利亏损:
-19 646.15 USD (1 089 046 pips)
最大连续赢利:
72 (291.58 USD)
最大连续盈利:
5 707.08 USD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
86.07%
最大入金加载:
62.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
9 小时
采收率:
6.65
长期交易:
1 716 (57.86%)
短期交易:
1 250 (42.14%)
利润因子:
1.54
预期回报:
3.57 USD
平均利润:
16.46 USD
平均损失:
-17.40 USD
最大连续失误:
20 (-143.58 USD)
最大连续亏损:
-1 247.54 USD (7)
每月增长:
-3.44%
年度预测:
-41.76%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
239.07 USD
最大值:
1 593.95 USD (9.35%)
相对跌幅:
结余:
24.36% (1 593.95 USD)
净值:
43.36% (2 517.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2486
EURUSD 306
AUDCAD 59
NZDCAD 42
AUDNZD 42
EURGBP 27
XAGUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 9.7K
EURUSD 650
AUDCAD 261
NZDCAD 149
AUDNZD -133
EURGBP 25
XAGUSD -67
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -122K
EURUSD 18K
AUDCAD 5.9K
NZDCAD 4.7K
AUDNZD -2.7K
EURGBP -590
XAGUSD -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +960.00 USD
最差交易: -532 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +291.58 USD
最大连续亏损: -143.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
别着急订阅，你需要先阅读以下几条重要内容：
1.43%的回撤发生说明当时黄金出现过往十五年都没有出现过的行情，之后我做了框架升级，从后续5月/9/10/11月的极端表现，你就可以看到策略升级后的稳定性是得到市场验证的。并且，策略是随着市场的波动同时迭代的，不是一层不变的；
2.该策略同时含有一单一结，这也是净值曲线飞升的重要原因；
3.这是一个交易系统，不是单一策略，这里的马丁是你见过最智能的马丁，这里的一单一结也是市场独一无二的，这个系统不会包含任何剥头皮，我特别鄙视剥头皮；
4.MQL5对于一个好的交易策略的评判标准并不是完全准确的，剥头皮更有利于刷排名，但我们不需要，我们要的是利润因子，要的是稳健，要的是出金；
5.账户的目标是稳健发展，如果没有开仓，说明不适合开仓；如果开仓密集，说明这是产生利润的好时机，在95%的情况下，我可以完全让EA自动运行。5%的情况下会人工干预，因为不能让"不确定"影响账户健康，保证本金安全，再去谋取利润，这是根本。

信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TOP1martingale
每月30 USD
317%
0
0
USD
5.6K
USD
35
71%
2 966
61%
86%
1.53
3.57
USD
43%
1:500
