Rong Bin Su

TOP1martingale

Rong Bin Su
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 934
Bénéfice trades:
1 207 (62.40%)
Perte trades:
727 (37.59%)
Meilleure transaction:
780.75 USD
Pire transaction:
-248.17 USD
Bénéfice brut:
12 314.39 USD (588 749 pips)
Perte brute:
-8 662.31 USD (560 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (291.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 005.61 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.04%
Charge de dépôt maximale:
40.52%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
5.10
Longs trades:
1 066 (55.12%)
Courts trades:
868 (44.88%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
1.89 USD
Bénéfice moyen:
10.20 USD
Perte moyenne:
-11.92 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-143.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-716.48 USD (7)
Croissance mensuelle:
12.28%
Prévision annuelle:
150.33%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
239.07 USD
Maximal:
716.48 USD (10.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.61% (716.48 USD)
Par fonds propres:
43.36% (2 517.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1515
EURUSD 269
AUDCAD 51
NZDCAD 39
AUDNZD 33
EURGBP 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.7K
EURUSD 599
AUDCAD 308
NZDCAD 144
AUDNZD -143
EURGBP 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2K
EURUSD 20K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4K
AUDNZD -4.2K
EURGBP -590
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +780.75 USD
Pire transaction: -248 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +291.58 USD
Perte consécutive maximale: -143.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
One order closing + intelligent position adding + manual risk control + AI exit, 43% of the retracement occurred before the strategy was updated. If you care, please don’t follow it. All I can do is let time speak. Let me witness it together, 200% annualized.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TOP1martingale
30 USD par mois
75%
0
0
USD
5.7K
USD
23
69%
1 934
62%
94%
1.42
1.89
USD
43%
1:500
