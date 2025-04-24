- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 966
Прибыльных трейдов:
1 837 (61.93%)
Убыточных трейдов:
1 129 (38.06%)
Лучший трейд:
960.00 USD
Худший трейд:
-532.08 USD
Общая прибыль:
30 243.03 USD (991 289 pips)
Общий убыток:
-19 646.15 USD (1 089 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (291.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 707.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
86.07%
Макс. загрузка депозита:
62.71%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
6.65
Длинных трейдов:
1 716 (57.86%)
Коротких трейдов:
1 250 (42.14%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
3.57 USD
Средняя прибыль:
16.46 USD
Средний убыток:
-17.40 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-143.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 247.54 USD (7)
Прирост в месяц:
6.82%
Годовой прогноз:
82.76%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
239.07 USD
Максимальная:
1 593.95 USD (9.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.36% (1 593.95 USD)
По эквити:
43.36% (2 517.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2486
|EURUSD
|306
|AUDCAD
|59
|NZDCAD
|42
|AUDNZD
|42
|EURGBP
|27
|XAGUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9.7K
|EURUSD
|650
|AUDCAD
|261
|NZDCAD
|149
|AUDNZD
|-133
|EURGBP
|25
|XAGUSD
|-67
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-122K
|EURUSD
|18K
|AUDCAD
|5.9K
|NZDCAD
|4.7K
|AUDNZD
|-2.7K
|EURGBP
|-590
|XAGUSD
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +960.00 USD
Худший трейд: -532 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +291.58 USD
Макс. убыток в серии: -143.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
Don't rush to subscribe. Here are a few important things to read first:
The withdrawal of 1.43% showed that gold had a market that had not appeared in the past 15 years, and then I upgraded the framework. From the extreme performance in May/9/10/November, you can see that the stability of the strategy after upgrading has been verified by the market. Moreover, the strategy iterates simultaneously with the fluctuation of the market, not unchanged;
2. The strategy also contains a single knot, which is also an important reason for the soaring net value curve;
3. This is a trading system, not a single strategy. Martin here is the smartest Martin you've ever seen. A single knot here is also unique in the market. This system will not include any scalp peeling. I especially despise scalp peeling;
4. Mql5's evaluation criteria for a good trading strategy are not entirely accurate, peeling the scalp is more conducive to brushing the ranking, but we do not need it, we want a profit factor, stability, gold;
5. The goal of the account is steady development. If there is no opening, it shows that it is not suitable for opening; If the opening is intensive, it shows that this is a good time to generate profits. In 95% of the cases, I can completely let EA run automatically. In 5% of the cases, there will be manual intervention, because it is fundamental not to let "uncertainty" affect the health of the account, ensure the safety of the principal, and then seek profits.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
317%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
35
71%
2 966
61%
86%
1.53
3.57
USD
USD
43%
1:500