SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TOP1martingale
Rong Bin Su

TOP1martingale

Rong Bin Su
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 934
Profit Trade:
1 207 (62.40%)
Loss Trade:
727 (37.59%)
Best Trade:
780.75 USD
Worst Trade:
-248.17 USD
Profitto lordo:
12 314.39 USD (588 749 pips)
Perdita lorda:
-8 662.31 USD (560 892 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (291.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 005.61 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.04%
Massimo carico di deposito:
40.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
1 066 (55.12%)
Short Trade:
868 (44.88%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
10.20 USD
Perdita media:
-11.92 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-143.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-716.48 USD (7)
Crescita mensile:
12.02%
Previsione annuale:
145.86%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
239.07 USD
Massimale:
716.48 USD (10.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.61% (716.48 USD)
Per equità:
43.36% (2 517.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1515
EURUSD 269
AUDCAD 51
NZDCAD 39
AUDNZD 33
EURGBP 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.7K
EURUSD 599
AUDCAD 308
NZDCAD 144
AUDNZD -143
EURGBP 25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2K
EURUSD 20K
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 4K
AUDNZD -4.2K
EURGBP -590
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +780.75 USD
Worst Trade: -248 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +291.58 USD
Massima perdita consecutiva: -143.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
One order closing + intelligent position adding + manual risk control + AI exit, 43% of the retracement occurred before the strategy was updated. If you care, please don’t follow it. All I can do is let time speak. Let me witness it together, 200% annualized.
Non ci sono recensioni
2025.09.10 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 02:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 16:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 07:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 01:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 00:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 16:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 07:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
