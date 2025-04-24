- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 934
Profit Trade:
1 207 (62.40%)
Loss Trade:
727 (37.59%)
Best Trade:
780.75 USD
Worst Trade:
-248.17 USD
Profitto lordo:
12 314.39 USD (588 749 pips)
Perdita lorda:
-8 662.31 USD (560 892 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (291.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 005.61 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.04%
Massimo carico di deposito:
40.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
1 066 (55.12%)
Short Trade:
868 (44.88%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
10.20 USD
Perdita media:
-11.92 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-143.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-716.48 USD (7)
Crescita mensile:
12.02%
Previsione annuale:
145.86%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
239.07 USD
Massimale:
716.48 USD (10.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.61% (716.48 USD)
Per equità:
43.36% (2 517.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1515
|EURUSD
|269
|AUDCAD
|51
|NZDCAD
|39
|AUDNZD
|33
|EURGBP
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.7K
|EURUSD
|599
|AUDCAD
|308
|NZDCAD
|144
|AUDNZD
|-143
|EURGBP
|25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|EURUSD
|20K
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|4K
|AUDNZD
|-4.2K
|EURGBP
|-590
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +780.75 USD
Worst Trade: -248 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +291.58 USD
Massima perdita consecutiva: -143.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
One order closing + intelligent position adding + manual risk control + AI exit, 43% of the retracement occurred before the strategy was updated. If you care, please don’t follow it. All I can do is let time speak. Let me witness it together, 200% annualized.
Non ci sono recensioni
