- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
109 (38.24%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (61.75%)
En iyi işlem:
130.07 AUD
En kötü işlem:
-140.58 AUD
Brüt kâr:
2 840.81 AUD (53 531 pips)
Brüt zarar:
-3 182.76 AUD (52 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (233.18 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
295.86 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
58.31%
Maks. mevduat yükü:
67.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
110 (38.60%)
Satış işlemleri:
175 (61.40%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-1.20 AUD
Ortalama kâr:
26.06 AUD
Ortalama zarar:
-18.08 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-363.70 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.91 AUD (15)
Aylık büyüme:
-8.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
665.13 AUD
Maksimum:
740.03 AUD (68.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.73% (739.45 AUD)
Varlığa göre:
14.02% (73.56 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|173
|EURCAD
|13
|LTCUSD
|10
|GBPUSD
|9
|XAGUSD
|9
|EURNZD
|8
|AUDNZD
|7
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|5
|GBPAUD
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|4
|USDCAD
|3
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPCAD
|2
|USDSEK
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-188
|EURCAD
|-38
|LTCUSD
|89
|GBPUSD
|-7
|XAGUSD
|31
|EURNZD
|-13
|AUDNZD
|-41
|USDJPY
|-8
|XAUUSD
|-55
|AUDCAD
|-34
|AUDUSD
|-5
|GBPAUD
|-41
|CADJPY
|-21
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|14
|BTCUSD
|3
|AUDJPY
|0
|EURAUD
|54
|EURGBP
|19
|EURJPY
|67
|NZDUSD
|-10
|GBPCHF
|-37
|GBPCAD
|-31
|USDSEK
|-8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.3K
|EURCAD
|-467
|LTCUSD
|487
|GBPUSD
|-52
|XAGUSD
|536
|EURNZD
|-2.1K
|AUDNZD
|-848
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|-1.1K
|AUDCAD
|-710
|AUDUSD
|-219
|GBPAUD
|-1.6K
|CADJPY
|-530
|GBPJPY
|-1.7K
|USDCAD
|912
|BTCUSD
|9.4K
|AUDJPY
|5
|EURAUD
|1.4K
|EURGBP
|249
|EURJPY
|1.5K
|NZDUSD
|-130
|GBPCHF
|-468
|GBPCAD
|-602
|USDSEK
|-5.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +130.07 AUD
En kötü işlem: -141 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +233.18 AUD
Maksimum ardışık zarar: -363.70 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AAAFx-5 Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
|0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
|0.80 × 426
Eightcap-Live
|3.04 × 749
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
USD
659
AUD
AUD
128
0%
285
38%
58%
0.89
-1.20
AUD
AUD
69%
1:500