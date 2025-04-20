SinyallerBölümler
Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0 inceleme
128 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -34%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
109 (38.24%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (61.75%)
En iyi işlem:
130.07 AUD
En kötü işlem:
-140.58 AUD
Brüt kâr:
2 840.81 AUD (53 531 pips)
Brüt zarar:
-3 182.76 AUD (52 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (233.18 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
295.86 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
58.31%
Maks. mevduat yükü:
67.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
110 (38.60%)
Satış işlemleri:
175 (61.40%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-1.20 AUD
Ortalama kâr:
26.06 AUD
Ortalama zarar:
-18.08 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-363.70 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.91 AUD (15)
Aylık büyüme:
-8.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
665.13 AUD
Maksimum:
740.03 AUD (68.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.73% (739.45 AUD)
Varlığa göre:
14.02% (73.56 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 173
EURCAD 13
LTCUSD 10
GBPUSD 9
XAGUSD 9
EURNZD 8
AUDNZD 7
USDJPY 7
XAUUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 5
GBPAUD 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
USDCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURAUD 2
EURGBP 2
EURJPY 2
NZDUSD 2
GBPCHF 2
GBPCAD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -188
EURCAD -38
LTCUSD 89
GBPUSD -7
XAGUSD 31
EURNZD -13
AUDNZD -41
USDJPY -8
XAUUSD -55
AUDCAD -34
AUDUSD -5
GBPAUD -41
CADJPY -21
GBPJPY -2
USDCAD 14
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURAUD 54
EURGBP 19
EURJPY 67
NZDUSD -10
GBPCHF -37
GBPCAD -31
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.3K
EURCAD -467
LTCUSD 487
GBPUSD -52
XAGUSD 536
EURNZD -2.1K
AUDNZD -848
USDJPY 1.2K
XAUUSD -1.1K
AUDCAD -710
AUDUSD -219
GBPAUD -1.6K
CADJPY -530
GBPJPY -1.7K
USDCAD 912
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURAUD 1.4K
EURGBP 249
EURJPY 1.5K
NZDUSD -130
GBPCHF -468
GBPCAD -602
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.07 AUD
En kötü işlem: -141 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +233.18 AUD
Maksimum ardışık zarar: -363.70 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AAAFx-5 Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.06 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 22:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.20 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.20 04:07
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 12.16% of days out of the 732 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 04:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Realx
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
659
AUD
128
0%
285
38%
58%
0.89
-1.20
AUD
69%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.