Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0 Bewertungen
143 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -37%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
314
Gewinntrades:
121 (38.53%)
Verlusttrades:
193 (61.46%)
Bester Trade:
130.07 AUD
Schlechtester Trade:
-140.58 AUD
Bruttoprofit:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
Bruttoverlust:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (233.18 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
295.86 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
43.17%
Max deposit load:
67.64%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.50
Long-Positionen:
119 (37.90%)
Short-Positionen:
195 (62.10%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.17 AUD
Durchschnittlicher Profit:
25.28 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.75 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-363.70 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-384.91 AUD (15)
Wachstum pro Monat :
-5.32%
Jahresprognose:
-64.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
665.13 AUD
Maximaler:
740.03 AUD (68.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.73% (739.45 AUD)
Kapital:
14.02% (73.56 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 174
EURCAD 14
GBPUSD 11
LTCUSD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
CADJPY 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
USDCAD 7
XAUUSD 6
AUDUSD 6
AUDCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
GBPJPY 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
NZDUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -198
EURCAD -43
GBPUSD -6
LTCUSD 89
XAGUSD 15
EURNZD -16
CADJPY -36
AUDNZD -40
USDJPY 37
USDCAD -19
XAUUSD -55
AUDUSD -15
AUDCAD -34
GBPAUD -58
EURAUD 99
GBPJPY 13
EURJPY 82
GBPCHF -53
GBPCAD -45
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURGBP 19
NZDUSD -10
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 976
EURCAD -775
GBPUSD 428
LTCUSD 487
XAGUSD 253
EURNZD -2.3K
CADJPY -962
AUDNZD -834
USDJPY 2.4K
USDCAD -160
XAUUSD -1.1K
AUDUSD -436
AUDCAD -710
GBPAUD -2.7K
EURAUD 2.9K
GBPJPY -643
EURJPY 2K
GBPCHF -737
GBPCAD -916
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURGBP 249
NZDUSD -130
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +130.07 AUD
Schlechtester Trade: -141 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +233.18 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -363.70 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AAAFx-5 Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
