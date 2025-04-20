- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
314
Gewinntrades:
121 (38.53%)
Verlusttrades:
193 (61.46%)
Bester Trade:
130.07 AUD
Schlechtester Trade:
-140.58 AUD
Bruttoprofit:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
Bruttoverlust:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (233.18 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
295.86 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
43.17%
Max deposit load:
67.64%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.50
Long-Positionen:
119 (37.90%)
Short-Positionen:
195 (62.10%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.17 AUD
Durchschnittlicher Profit:
25.28 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.75 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-363.70 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-384.91 AUD (15)
Wachstum pro Monat :
-5.32%
Jahresprognose:
-64.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
665.13 AUD
Maximaler:
740.03 AUD (68.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.73% (739.45 AUD)
Kapital:
14.02% (73.56 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|174
|EURCAD
|14
|GBPUSD
|11
|LTCUSD
|11
|XAGUSD
|10
|EURNZD
|9
|CADJPY
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|3
|GBPCAD
|3
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-198
|EURCAD
|-43
|GBPUSD
|-6
|LTCUSD
|89
|XAGUSD
|15
|EURNZD
|-16
|CADJPY
|-36
|AUDNZD
|-40
|USDJPY
|37
|USDCAD
|-19
|XAUUSD
|-55
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|-34
|GBPAUD
|-58
|EURAUD
|99
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|82
|GBPCHF
|-53
|GBPCAD
|-45
|BTCUSD
|3
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|19
|NZDUSD
|-10
|USDSEK
|-8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|976
|EURCAD
|-775
|GBPUSD
|428
|LTCUSD
|487
|XAGUSD
|253
|EURNZD
|-2.3K
|CADJPY
|-962
|AUDNZD
|-834
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|-160
|XAUUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-436
|AUDCAD
|-710
|GBPAUD
|-2.7K
|EURAUD
|2.9K
|GBPJPY
|-643
|EURJPY
|2K
|GBPCHF
|-737
|GBPCAD
|-916
|BTCUSD
|9.4K
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|249
|NZDUSD
|-130
|USDSEK
|-5.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +130.07 AUD
Schlechtester Trade: -141 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +233.18 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -363.70 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AAAFx-5 Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 12
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.47 × 260
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 33
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.80 × 426
|
Eightcap-Live
|3.04 × 749
