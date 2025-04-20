- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
314
Transacciones Rentables:
121 (38.53%)
Transacciones Irrentables:
193 (61.46%)
Mejor transacción:
130.07 AUD
Peor transacción:
-140.58 AUD
Beneficio Bruto:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (233.18 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
295.86 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
43.17%
Carga máxima del depósito:
67.64%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.50
Transacciones Largas:
119 (37.90%)
Transacciones Cortas:
195 (62.10%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-1.17 AUD
Beneficio medio:
25.28 AUD
Pérdidas medias:
-17.75 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-363.70 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-384.91 AUD (15)
Crecimiento al mes:
-5.32%
Pronóstico anual:
-64.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
665.13 AUD
Máxima:
740.03 AUD (68.79%)
Reducción relativa:
De balance:
68.73% (739.45 AUD)
De fondos:
14.02% (73.56 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|174
|EURCAD
|14
|GBPUSD
|11
|LTCUSD
|11
|XAGUSD
|10
|EURNZD
|9
|CADJPY
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|3
|GBPCAD
|3
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-198
|EURCAD
|-43
|GBPUSD
|-6
|LTCUSD
|89
|XAGUSD
|15
|EURNZD
|-16
|CADJPY
|-36
|AUDNZD
|-40
|USDJPY
|37
|USDCAD
|-19
|XAUUSD
|-55
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|-34
|GBPAUD
|-58
|EURAUD
|99
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|82
|GBPCHF
|-53
|GBPCAD
|-45
|BTCUSD
|3
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|19
|NZDUSD
|-10
|USDSEK
|-8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|976
|EURCAD
|-775
|GBPUSD
|428
|LTCUSD
|487
|XAGUSD
|253
|EURNZD
|-2.3K
|CADJPY
|-962
|AUDNZD
|-834
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|-160
|XAUUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-436
|AUDCAD
|-710
|GBPAUD
|-2.7K
|EURAUD
|2.9K
|GBPJPY
|-643
|EURJPY
|2K
|GBPCHF
|-737
|GBPCAD
|-916
|BTCUSD
|9.4K
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|249
|NZDUSD
|-130
|USDSEK
|-5.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +130.07 AUD
Peor transacción: -141 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +233.18 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -363.70 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AAAFx-5 Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 12
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.47 × 260
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 33
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.80 × 426
|
Eightcap-Live
|3.04 × 749
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-37%
0
0
USD
USD
634
AUD
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
AUD
69%
1:500