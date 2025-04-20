SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Realx
Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0 comentarios
143 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -37%
AAAFx-5 Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
314
Transacciones Rentables:
121 (38.53%)
Transacciones Irrentables:
193 (61.46%)
Mejor transacción:
130.07 AUD
Peor transacción:
-140.58 AUD
Beneficio Bruto:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (233.18 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
295.86 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
43.17%
Carga máxima del depósito:
67.64%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.50
Transacciones Largas:
119 (37.90%)
Transacciones Cortas:
195 (62.10%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-1.17 AUD
Beneficio medio:
25.28 AUD
Pérdidas medias:
-17.75 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-363.70 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-384.91 AUD (15)
Crecimiento al mes:
-5.32%
Pronóstico anual:
-64.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
665.13 AUD
Máxima:
740.03 AUD (68.79%)
Reducción relativa:
De balance:
68.73% (739.45 AUD)
De fondos:
14.02% (73.56 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 174
EURCAD 14
GBPUSD 11
LTCUSD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
CADJPY 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
USDCAD 7
XAUUSD 6
AUDUSD 6
AUDCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
GBPJPY 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
NZDUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -198
EURCAD -43
GBPUSD -6
LTCUSD 89
XAGUSD 15
EURNZD -16
CADJPY -36
AUDNZD -40
USDJPY 37
USDCAD -19
XAUUSD -55
AUDUSD -15
AUDCAD -34
GBPAUD -58
EURAUD 99
GBPJPY 13
EURJPY 82
GBPCHF -53
GBPCAD -45
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURGBP 19
NZDUSD -10
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 976
EURCAD -775
GBPUSD 428
LTCUSD 487
XAGUSD 253
EURNZD -2.3K
CADJPY -962
AUDNZD -834
USDJPY 2.4K
USDCAD -160
XAUUSD -1.1K
AUDUSD -436
AUDCAD -710
GBPAUD -2.7K
EURAUD 2.9K
GBPJPY -643
EURJPY 2K
GBPCHF -737
GBPCAD -916
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURGBP 249
NZDUSD -130
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +130.07 AUD
Peor transacción: -141 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +233.18 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -363.70 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AAAFx-5 Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 15:14
Trading operations on the account were performed for only 154 days. This comprises 15.65% of days out of the 984 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 23:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 03:45
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Realx
30 USD al mes
-37%
0
0
USD
634
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
69%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.