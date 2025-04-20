СигналыРазделы
Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0 отзывов
143 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -37%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
314
Прибыльных трейдов:
121 (38.53%)
Убыточных трейдов:
193 (61.46%)
Лучший трейд:
130.07 AUD
Худший трейд:
-140.58 AUD
Общая прибыль:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
Общий убыток:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (233.18 AUD)
Макс. прибыль в серии:
295.86 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
43.17%
Макс. загрузка депозита:
67.64%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
119 (37.90%)
Коротких трейдов:
195 (62.10%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-1.17 AUD
Средняя прибыль:
25.28 AUD
Средний убыток:
-17.75 AUD
Макс. серия проигрышей:
27 (-363.70 AUD)
Макс. убыток в серии:
-384.91 AUD (15)
Прирост в месяц:
-5.32%
Годовой прогноз:
-64.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
665.13 AUD
Максимальная:
740.03 AUD (68.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.73% (739.45 AUD)
По эквити:
14.02% (73.56 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 174
EURCAD 14
GBPUSD 11
LTCUSD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
CADJPY 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
USDCAD 7
XAUUSD 6
AUDUSD 6
AUDCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
GBPJPY 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
NZDUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -198
EURCAD -43
GBPUSD -6
LTCUSD 89
XAGUSD 15
EURNZD -16
CADJPY -36
AUDNZD -40
USDJPY 37
USDCAD -19
XAUUSD -55
AUDUSD -15
AUDCAD -34
GBPAUD -58
EURAUD 99
GBPJPY 13
EURJPY 82
GBPCHF -53
GBPCAD -45
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURGBP 19
NZDUSD -10
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 976
EURCAD -775
GBPUSD 428
LTCUSD 487
XAGUSD 253
EURNZD -2.3K
CADJPY -962
AUDNZD -834
USDJPY 2.4K
USDCAD -160
XAUUSD -1.1K
AUDUSD -436
AUDCAD -710
GBPAUD -2.7K
EURAUD 2.9K
GBPJPY -643
EURJPY 2K
GBPCHF -737
GBPCAD -916
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURGBP 249
NZDUSD -130
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.07 AUD
Худший трейд: -141 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +233.18 AUD
Макс. убыток в серии: -363.70 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AAAFx-5 Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
Нет отзывов
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 15:14
Trading operations on the account were performed for only 154 days. This comprises 15.65% of days out of the 984 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 23:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 03:45
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
