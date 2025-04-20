- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
314
Прибыльных трейдов:
121 (38.53%)
Убыточных трейдов:
193 (61.46%)
Лучший трейд:
130.07 AUD
Худший трейд:
-140.58 AUD
Общая прибыль:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
Общий убыток:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (233.18 AUD)
Макс. прибыль в серии:
295.86 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
43.17%
Макс. загрузка депозита:
67.64%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
119 (37.90%)
Коротких трейдов:
195 (62.10%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-1.17 AUD
Средняя прибыль:
25.28 AUD
Средний убыток:
-17.75 AUD
Макс. серия проигрышей:
27 (-363.70 AUD)
Макс. убыток в серии:
-384.91 AUD (15)
Прирост в месяц:
-5.32%
Годовой прогноз:
-64.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
665.13 AUD
Максимальная:
740.03 AUD (68.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.73% (739.45 AUD)
По эквити:
14.02% (73.56 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|174
|EURCAD
|14
|GBPUSD
|11
|LTCUSD
|11
|XAGUSD
|10
|EURNZD
|9
|CADJPY
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|3
|GBPCAD
|3
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-198
|EURCAD
|-43
|GBPUSD
|-6
|LTCUSD
|89
|XAGUSD
|15
|EURNZD
|-16
|CADJPY
|-36
|AUDNZD
|-40
|USDJPY
|37
|USDCAD
|-19
|XAUUSD
|-55
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|-34
|GBPAUD
|-58
|EURAUD
|99
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|82
|GBPCHF
|-53
|GBPCAD
|-45
|BTCUSD
|3
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|19
|NZDUSD
|-10
|USDSEK
|-8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|976
|EURCAD
|-775
|GBPUSD
|428
|LTCUSD
|487
|XAGUSD
|253
|EURNZD
|-2.3K
|CADJPY
|-962
|AUDNZD
|-834
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|-160
|XAUUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-436
|AUDCAD
|-710
|GBPAUD
|-2.7K
|EURAUD
|2.9K
|GBPJPY
|-643
|EURJPY
|2K
|GBPCHF
|-737
|GBPCAD
|-916
|BTCUSD
|9.4K
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|249
|NZDUSD
|-130
|USDSEK
|-5.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +130.07 AUD
Худший трейд: -141 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +233.18 AUD
Макс. убыток в серии: -363.70 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AAAFx-5 Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 12
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.47 × 260
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 33
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.80 × 426
|
Eightcap-Live
|3.04 × 749
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
USD
634
AUD
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
AUD
69%
1:500