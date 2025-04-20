SignauxSections
Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0 avis
128 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -34%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
285
Bénéfice trades:
109 (38.24%)
Perte trades:
176 (61.75%)
Meilleure transaction:
130.07 AUD
Pire transaction:
-140.58 AUD
Bénéfice brut:
2 840.81 AUD (53 531 pips)
Perte brute:
-3 182.76 AUD (52 461 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (233.18 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
295.86 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
58.31%
Charge de dépôt maximale:
67.64%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
110 (38.60%)
Courts trades:
175 (61.40%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-1.20 AUD
Bénéfice moyen:
26.06 AUD
Perte moyenne:
-18.08 AUD
Pertes consécutives maximales:
27 (-363.70 AUD)
Perte consécutive maximale:
-384.91 AUD (15)
Croissance mensuelle:
-8.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
665.13 AUD
Maximal:
740.03 AUD (68.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.73% (739.45 AUD)
Par fonds propres:
14.02% (73.56 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 173
EURCAD 13
LTCUSD 10
GBPUSD 9
XAGUSD 9
EURNZD 8
AUDNZD 7
USDJPY 7
XAUUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 5
GBPAUD 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
USDCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURAUD 2
EURGBP 2
EURJPY 2
NZDUSD 2
GBPCHF 2
GBPCAD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -188
EURCAD -38
LTCUSD 89
GBPUSD -7
XAGUSD 31
EURNZD -13
AUDNZD -41
USDJPY -8
XAUUSD -55
AUDCAD -34
AUDUSD -5
GBPAUD -41
CADJPY -21
GBPJPY -2
USDCAD 14
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURAUD 54
EURGBP 19
EURJPY 67
NZDUSD -10
GBPCHF -37
GBPCAD -31
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.3K
EURCAD -467
LTCUSD 487
GBPUSD -52
XAGUSD 536
EURNZD -2.1K
AUDNZD -848
USDJPY 1.2K
XAUUSD -1.1K
AUDCAD -710
AUDUSD -219
GBPAUD -1.6K
CADJPY -530
GBPJPY -1.7K
USDCAD 912
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURAUD 1.4K
EURGBP 249
EURJPY 1.5K
NZDUSD -130
GBPCHF -468
GBPCAD -602
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.07 AUD
Pire transaction: -141 AUD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +233.18 AUD
Perte consécutive maximale: -363.70 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AAAFx-5 Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
Aucun avis
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.06 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 22:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.20 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.20 04:07
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 12.16% of days out of the 732 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 04:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Realx
30 USD par mois
-34%
0
0
USD
659
AUD
128
0%
285
38%
58%
0.89
-1.20
AUD
69%
1:500
