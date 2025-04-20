信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Realx
Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0条评论
143
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -37%
AAAFx-5 Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
314
盈利交易:
121 (38.53%)
亏损交易:
193 (61.46%)
最好交易:
130.07 AUD
最差交易:
-140.58 AUD
毛利:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
毛利亏损:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
最大连续赢利:
10 (233.18 AUD)
最大连续盈利:
295.86 AUD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
43.17%
最大入金加载:
67.64%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.50
长期交易:
119 (37.90%)
短期交易:
195 (62.10%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-1.17 AUD
平均利润:
25.28 AUD
平均损失:
-17.75 AUD
最大连续失误:
27 (-363.70 AUD)
最大连续亏损:
-384.91 AUD (15)
每月增长:
-5.32%
年度预测:
-64.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
665.13 AUD
最大值:
740.03 AUD (68.79%)
相对跌幅:
结余:
68.73% (739.45 AUD)
净值:
14.02% (73.56 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 174
EURCAD 14
GBPUSD 11
LTCUSD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
CADJPY 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
USDCAD 7
XAUUSD 6
AUDUSD 6
AUDCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
GBPJPY 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
NZDUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -198
EURCAD -43
GBPUSD -6
LTCUSD 89
XAGUSD 15
EURNZD -16
CADJPY -36
AUDNZD -40
USDJPY 37
USDCAD -19
XAUUSD -55
AUDUSD -15
AUDCAD -34
GBPAUD -58
EURAUD 99
GBPJPY 13
EURJPY 82
GBPCHF -53
GBPCAD -45
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURGBP 19
NZDUSD -10
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 976
EURCAD -775
GBPUSD 428
LTCUSD 487
XAGUSD 253
EURNZD -2.3K
CADJPY -962
AUDNZD -834
USDJPY 2.4K
USDCAD -160
XAUUSD -1.1K
AUDUSD -436
AUDCAD -710
GBPAUD -2.7K
EURAUD 2.9K
GBPJPY -643
EURJPY 2K
GBPCHF -737
GBPCAD -916
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURGBP 249
NZDUSD -130
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +130.07 AUD
最差交易: -141 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +233.18 AUD
最大连续亏损: -363.70 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AAAFx-5 Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
没有评论
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 15:14
Trading operations on the account were performed for only 154 days. This comprises 15.65% of days out of the 984 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 23:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 03:45
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Realx
每月30 USD
-37%
0
0
USD
634
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
69%
1:500
