- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
314
盈利交易:
121 (38.53%)
亏损交易:
193 (61.46%)
最好交易:
130.07 AUD
最差交易:
-140.58 AUD
毛利:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
毛利亏损:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
最大连续赢利:
10 (233.18 AUD)
最大连续盈利:
295.86 AUD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
43.17%
最大入金加载:
67.64%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.50
长期交易:
119 (37.90%)
短期交易:
195 (62.10%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-1.17 AUD
平均利润:
25.28 AUD
平均损失:
-17.75 AUD
最大连续失误:
27 (-363.70 AUD)
最大连续亏损:
-384.91 AUD (15)
每月增长:
-5.32%
年度预测:
-64.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
665.13 AUD
最大值:
740.03 AUD (68.79%)
相对跌幅:
结余:
68.73% (739.45 AUD)
净值:
14.02% (73.56 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|174
|EURCAD
|14
|GBPUSD
|11
|LTCUSD
|11
|XAGUSD
|10
|EURNZD
|9
|CADJPY
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|3
|GBPCAD
|3
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-198
|EURCAD
|-43
|GBPUSD
|-6
|LTCUSD
|89
|XAGUSD
|15
|EURNZD
|-16
|CADJPY
|-36
|AUDNZD
|-40
|USDJPY
|37
|USDCAD
|-19
|XAUUSD
|-55
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|-34
|GBPAUD
|-58
|EURAUD
|99
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|82
|GBPCHF
|-53
|GBPCAD
|-45
|BTCUSD
|3
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|19
|NZDUSD
|-10
|USDSEK
|-8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|976
|EURCAD
|-775
|GBPUSD
|428
|LTCUSD
|487
|XAGUSD
|253
|EURNZD
|-2.3K
|CADJPY
|-962
|AUDNZD
|-834
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|-160
|XAUUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-436
|AUDCAD
|-710
|GBPAUD
|-2.7K
|EURAUD
|2.9K
|GBPJPY
|-643
|EURJPY
|2K
|GBPCHF
|-737
|GBPCAD
|-916
|BTCUSD
|9.4K
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|249
|NZDUSD
|-130
|USDSEK
|-5.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +130.07 AUD
最差交易: -141 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +233.18 AUD
最大连续亏损: -363.70 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AAAFx-5 Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-37%
0
0
USD
USD
634
AUD
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
AUD
69%
1:500