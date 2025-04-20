SinaisSeções
Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0 comentários
143 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 -37%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
314
Negociações com lucro:
121 (38.53%)
Negociações com perda:
193 (61.46%)
Melhor negociação:
130.07 AUD
Pior negociação:
-140.58 AUD
Lucro bruto:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
Perda bruta:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (233.18 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
295.86 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
43.17%
Depósito máximo carregado:
67.64%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
119 (37.90%)
Negociações curtas:
195 (62.10%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-1.17 AUD
Lucro médio:
25.28 AUD
Perda média:
-17.75 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-363.70 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-384.91 AUD (15)
Crescimento mensal:
-5.32%
Previsão anual:
-64.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
665.13 AUD
Máximo:
740.03 AUD (68.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.73% (739.45 AUD)
Pelo Capital Líquido:
14.02% (73.56 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 174
EURCAD 14
GBPUSD 11
LTCUSD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
CADJPY 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
USDCAD 7
XAUUSD 6
AUDUSD 6
AUDCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
GBPJPY 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
NZDUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -198
EURCAD -43
GBPUSD -6
LTCUSD 89
XAGUSD 15
EURNZD -16
CADJPY -36
AUDNZD -40
USDJPY 37
USDCAD -19
XAUUSD -55
AUDUSD -15
AUDCAD -34
GBPAUD -58
EURAUD 99
GBPJPY 13
EURJPY 82
GBPCHF -53
GBPCAD -45
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURGBP 19
NZDUSD -10
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 976
EURCAD -775
GBPUSD 428
LTCUSD 487
XAGUSD 253
EURNZD -2.3K
CADJPY -962
AUDNZD -834
USDJPY 2.4K
USDCAD -160
XAUUSD -1.1K
AUDUSD -436
AUDCAD -710
GBPAUD -2.7K
EURAUD 2.9K
GBPJPY -643
EURJPY 2K
GBPCHF -737
GBPCAD -916
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURGBP 249
NZDUSD -130
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +130.07 AUD
Pior negociação: -141 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +233.18 AUD
Máxima perda consecutiva: -363.70 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AAAFx-5 Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Realx
30 USD por mês
-37%
0
0
USD
634
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
69%
1:500
Copiar

