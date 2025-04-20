SegnaliSezioni
Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0 recensioni
128 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -34%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
285
Profit Trade:
109 (38.24%)
Loss Trade:
176 (61.75%)
Best Trade:
130.07 AUD
Worst Trade:
-140.58 AUD
Profitto lordo:
2 840.81 AUD (53 531 pips)
Perdita lorda:
-3 182.76 AUD (52 461 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (233.18 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
295.86 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
58.31%
Massimo carico di deposito:
67.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
110 (38.60%)
Short Trade:
175 (61.40%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-1.20 AUD
Profitto medio:
26.06 AUD
Perdita media:
-18.08 AUD
Massime perdite consecutive:
27 (-363.70 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-384.91 AUD (15)
Crescita mensile:
-8.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
665.13 AUD
Massimale:
740.03 AUD (68.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.73% (739.45 AUD)
Per equità:
14.02% (73.56 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 173
EURCAD 13
LTCUSD 10
GBPUSD 9
XAGUSD 9
EURNZD 8
AUDNZD 7
USDJPY 7
XAUUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 5
GBPAUD 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
USDCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURAUD 2
EURGBP 2
EURJPY 2
NZDUSD 2
GBPCHF 2
GBPCAD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -188
EURCAD -38
LTCUSD 89
GBPUSD -7
XAGUSD 31
EURNZD -13
AUDNZD -41
USDJPY -8
XAUUSD -55
AUDCAD -34
AUDUSD -5
GBPAUD -41
CADJPY -21
GBPJPY -2
USDCAD 14
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURAUD 54
EURGBP 19
EURJPY 67
NZDUSD -10
GBPCHF -37
GBPCAD -31
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.3K
EURCAD -467
LTCUSD 487
GBPUSD -52
XAGUSD 536
EURNZD -2.1K
AUDNZD -848
USDJPY 1.2K
XAUUSD -1.1K
AUDCAD -710
AUDUSD -219
GBPAUD -1.6K
CADJPY -530
GBPJPY -1.7K
USDCAD 912
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURAUD 1.4K
EURGBP 249
EURJPY 1.5K
NZDUSD -130
GBPCHF -468
GBPCAD -602
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.07 AUD
Worst Trade: -141 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +233.18 AUD
Massima perdita consecutiva: -363.70 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AAAFx-5 Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.06 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 22:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.20 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.20 04:07
Trading operations on the account were performed for only 89 days. This comprises 12.16% of days out of the 732 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 04:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Realx
30USD al mese
-34%
0
0
USD
659
AUD
128
0%
285
38%
58%
0.89
-1.20
AUD
69%
1:500
Copia

