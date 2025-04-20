시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Realx
Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
0 리뷰
143
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -37%
AAAFx-5 Real
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
314
이익 거래:
121 (38.53%)
손실 거래:
193 (61.46%)
최고의 거래:
130.07 AUD
최악의 거래:
-140.58 AUD
총 수익:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
총 손실:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
연속 최대 이익:
10 (233.18 AUD)
연속 최대 이익:
295.86 AUD (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
43.17%
최대 입금량:
67.64%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.50
롱(주식매수):
119 (37.90%)
숏(주식차입매도):
195 (62.10%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-1.17 AUD
평균 이익:
25.28 AUD
평균 손실:
-17.75 AUD
연속 최대 손실:
27 (-363.70 AUD)
연속 최대 손실:
-384.91 AUD (15)
월별 성장률:
-5.32%
연간 예측:
-64.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
665.13 AUD
최대한의:
740.03 AUD (68.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.73% (739.45 AUD)
자본금별:
14.02% (73.56 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 174
EURCAD 14
GBPUSD 11
LTCUSD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
CADJPY 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
USDCAD 7
XAUUSD 6
AUDUSD 6
AUDCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
GBPJPY 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
NZDUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -198
EURCAD -43
GBPUSD -6
LTCUSD 89
XAGUSD 15
EURNZD -16
CADJPY -36
AUDNZD -40
USDJPY 37
USDCAD -19
XAUUSD -55
AUDUSD -15
AUDCAD -34
GBPAUD -58
EURAUD 99
GBPJPY 13
EURJPY 82
GBPCHF -53
GBPCAD -45
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURGBP 19
NZDUSD -10
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 976
EURCAD -775
GBPUSD 428
LTCUSD 487
XAGUSD 253
EURNZD -2.3K
CADJPY -962
AUDNZD -834
USDJPY 2.4K
USDCAD -160
XAUUSD -1.1K
AUDUSD -436
AUDCAD -710
GBPAUD -2.7K
EURAUD 2.9K
GBPJPY -643
EURJPY 2K
GBPCHF -737
GBPCAD -916
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURGBP 249
NZDUSD -130
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +130.07 AUD
최악의 거래: -141 AUD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +233.18 AUD
연속 최대 손실: -363.70 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AAAFx-5 Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 15:14
Trading operations on the account were performed for only 154 days. This comprises 15.65% of days out of the 984 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 23:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 03:45
Share of trading days is too low
2025.11.26 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Realx
월별 30 USD
-37%
0
0
USD
634
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
69%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.