- 자본
- 축소
트레이드:
314
이익 거래:
121 (38.53%)
손실 거래:
193 (61.46%)
최고의 거래:
130.07 AUD
최악의 거래:
-140.58 AUD
총 수익:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
총 손실:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
연속 최대 이익:
10 (233.18 AUD)
연속 최대 이익:
295.86 AUD (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
43.17%
최대 입금량:
67.64%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.50
롱(주식매수):
119 (37.90%)
숏(주식차입매도):
195 (62.10%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-1.17 AUD
평균 이익:
25.28 AUD
평균 손실:
-17.75 AUD
연속 최대 손실:
27 (-363.70 AUD)
연속 최대 손실:
-384.91 AUD (15)
월별 성장률:
-5.32%
연간 예측:
-64.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
665.13 AUD
최대한의:
740.03 AUD (68.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.73% (739.45 AUD)
자본금별:
14.02% (73.56 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|174
|EURCAD
|14
|GBPUSD
|11
|LTCUSD
|11
|XAGUSD
|10
|EURNZD
|9
|CADJPY
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|3
|GBPCAD
|3
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|2
|USDSEK
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-198
|EURCAD
|-43
|GBPUSD
|-6
|LTCUSD
|89
|XAGUSD
|15
|EURNZD
|-16
|CADJPY
|-36
|AUDNZD
|-40
|USDJPY
|37
|USDCAD
|-19
|XAUUSD
|-55
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|-34
|GBPAUD
|-58
|EURAUD
|99
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|82
|GBPCHF
|-53
|GBPCAD
|-45
|BTCUSD
|3
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|19
|NZDUSD
|-10
|USDSEK
|-8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|976
|EURCAD
|-775
|GBPUSD
|428
|LTCUSD
|487
|XAGUSD
|253
|EURNZD
|-2.3K
|CADJPY
|-962
|AUDNZD
|-834
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|-160
|XAUUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-436
|AUDCAD
|-710
|GBPAUD
|-2.7K
|EURAUD
|2.9K
|GBPJPY
|-643
|EURJPY
|2K
|GBPCHF
|-737
|GBPCAD
|-916
|BTCUSD
|9.4K
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|249
|NZDUSD
|-130
|USDSEK
|-5.3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +130.07 AUD
최악의 거래: -141 AUD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +233.18 AUD
연속 최대 손실: -363.70 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AAAFx-5 Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-37%
0
0
USD
USD
634
AUD
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
AUD
69%
1:500