Rajesh Krishnan Rajan

Realx

Rajesh Krishnan Rajan
レビュー0件
143週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -37%
AAAFx-5 Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
314
利益トレード:
121 (38.53%)
損失トレード:
193 (61.46%)
ベストトレード:
130.07 AUD
最悪のトレード:
-140.58 AUD
総利益:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
総損失:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
最大連続の勝ち:
10 (233.18 AUD)
最大連続利益:
295.86 AUD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
43.17%
最大入金額:
67.64%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
119 (37.90%)
短いトレード:
195 (62.10%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-1.17 AUD
平均利益:
25.28 AUD
平均損失:
-17.75 AUD
最大連続の負け:
27 (-363.70 AUD)
最大連続損失:
-384.91 AUD (15)
月間成長:
-5.32%
年間予想:
-64.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
665.13 AUD
最大の:
740.03 AUD (68.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.73% (739.45 AUD)
エクイティによる:
14.02% (73.56 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 174
EURCAD 14
GBPUSD 11
LTCUSD 11
XAGUSD 10
EURNZD 9
CADJPY 9
AUDNZD 8
USDJPY 8
USDCAD 7
XAUUSD 6
AUDUSD 6
AUDCAD 6
GBPAUD 6
EURAUD 5
GBPJPY 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
NZDUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -198
EURCAD -43
GBPUSD -6
LTCUSD 89
XAGUSD 15
EURNZD -16
CADJPY -36
AUDNZD -40
USDJPY 37
USDCAD -19
XAUUSD -55
AUDUSD -15
AUDCAD -34
GBPAUD -58
EURAUD 99
GBPJPY 13
EURJPY 82
GBPCHF -53
GBPCAD -45
BTCUSD 3
AUDJPY 0
EURGBP 19
NZDUSD -10
USDSEK -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 976
EURCAD -775
GBPUSD 428
LTCUSD 487
XAGUSD 253
EURNZD -2.3K
CADJPY -962
AUDNZD -834
USDJPY 2.4K
USDCAD -160
XAUUSD -1.1K
AUDUSD -436
AUDCAD -710
GBPAUD -2.7K
EURAUD 2.9K
GBPJPY -643
EURJPY 2K
GBPCHF -737
GBPCAD -916
BTCUSD 9.4K
AUDJPY 5
EURGBP 249
NZDUSD -130
USDSEK -5.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +130.07 AUD
最悪のトレード: -141 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +233.18 AUD
最大連続損失: -363.70 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AAAFx-5 Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 12
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 260
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 33
BlueberryMarkets-Live02
0.80 × 426
Eightcap-Live
3.04 × 749
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Realx
30 USD/月
-37%
0
0
USD
634
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
69%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください