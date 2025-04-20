- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
314
利益トレード:
121 (38.53%)
損失トレード:
193 (61.46%)
ベストトレード:
130.07 AUD
最悪のトレード:
-140.58 AUD
総利益:
3 058.41 AUD (59 427 pips)
総損失:
-3 425.10 AUD (58 137 pips)
最大連続の勝ち:
10 (233.18 AUD)
最大連続利益:
295.86 AUD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
43.17%
最大入金額:
67.64%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
119 (37.90%)
短いトレード:
195 (62.10%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-1.17 AUD
平均利益:
25.28 AUD
平均損失:
-17.75 AUD
最大連続の負け:
27 (-363.70 AUD)
最大連続損失:
-384.91 AUD (15)
月間成長:
-5.32%
年間予想:
-64.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
665.13 AUD
最大の:
740.03 AUD (68.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.73% (739.45 AUD)
エクイティによる:
14.02% (73.56 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|174
|EURCAD
|14
|GBPUSD
|11
|LTCUSD
|11
|XAGUSD
|10
|EURNZD
|9
|CADJPY
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|3
|GBPCAD
|3
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|2
|USDSEK
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-198
|EURCAD
|-43
|GBPUSD
|-6
|LTCUSD
|89
|XAGUSD
|15
|EURNZD
|-16
|CADJPY
|-36
|AUDNZD
|-40
|USDJPY
|37
|USDCAD
|-19
|XAUUSD
|-55
|AUDUSD
|-15
|AUDCAD
|-34
|GBPAUD
|-58
|EURAUD
|99
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|82
|GBPCHF
|-53
|GBPCAD
|-45
|BTCUSD
|3
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|19
|NZDUSD
|-10
|USDSEK
|-8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|976
|EURCAD
|-775
|GBPUSD
|428
|LTCUSD
|487
|XAGUSD
|253
|EURNZD
|-2.3K
|CADJPY
|-962
|AUDNZD
|-834
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|-160
|XAUUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-436
|AUDCAD
|-710
|GBPAUD
|-2.7K
|EURAUD
|2.9K
|GBPJPY
|-643
|EURJPY
|2K
|GBPCHF
|-737
|GBPCAD
|-916
|BTCUSD
|9.4K
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|249
|NZDUSD
|-130
|USDSEK
|-5.3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +130.07 AUD
最悪のトレード: -141 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +233.18 AUD
最大連続損失: -363.70 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AAAFx-5 Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-37%
0
0
USD
USD
634
AUD
AUD
143
0%
314
38%
43%
0.89
-1.17
AUD
AUD
69%
1:500