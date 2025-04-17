SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NS INV
Tat Son Nguyen

NS INV

Tat Son Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 134%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
74 (90.24%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (9.76%)
En iyi işlem:
11.98 USD
En kötü işlem:
-11.39 USD
Brüt kâr:
158.36 USD (10 602 pips)
Brüt zarar:
-30.96 USD (1 023 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (50.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.27 USD (31)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.08%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.19
Alış işlemleri:
39 (47.56%)
Satış işlemleri:
43 (52.44%)
Kâr faktörü:
5.11
Beklenen getiri:
1.55 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.39 USD (1)
Aylık büyüme:
14.30%
Yıllık tahmin:
173.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
11.39 USD (8.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.68% (11.53 USD)
Varlığa göre:
63.14% (101.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 22
EURCAD 16
GBPCAD 9
NZDCAD 7
AUDNZD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
GBPNZD 3
AUDCHF 2
NZDCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 31
EURCAD 31
GBPCAD 16
NZDCAD 12
AUDNZD 4
CADCHF 12
EURCHF 8
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 4
EURGBP 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.5K
EURCAD 2.3K
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 920
AUDNZD 431
CADCHF 512
EURCHF 378
GBPNZD 265
AUDCHF 137
NZDCHF 195
EURGBP 114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.98 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 05:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 01:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
