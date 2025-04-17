- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
74 (90.24%)
Loss Trade:
8 (9.76%)
Best Trade:
11.98 USD
Worst Trade:
-11.39 USD
Profitto lordo:
158.36 USD (10 602 pips)
Perdita lorda:
-30.96 USD (1 023 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (50.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.27 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.08%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.19
Long Trade:
39 (47.56%)
Short Trade:
43 (52.44%)
Fattore di profitto:
5.11
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.39 USD (1)
Crescita mensile:
14.30%
Previsione annuale:
173.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
11.39 USD (8.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.68% (11.53 USD)
Per equità:
63.14% (101.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|22
|EURCAD
|16
|GBPCAD
|9
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|7
|CADCHF
|7
|EURCHF
|6
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|31
|EURCAD
|31
|GBPCAD
|16
|NZDCAD
|12
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|12
|EURCHF
|8
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|4
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.5K
|EURCAD
|2.3K
|GBPCAD
|1.9K
|NZDCAD
|920
|AUDNZD
|431
|CADCHF
|512
|EURCHF
|378
|GBPNZD
|265
|AUDCHF
|137
|NZDCHF
|195
|EURGBP
|114
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.98 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.27 USD
Massima perdita consecutiva: -11.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni