Tat Son Nguyen

NS INV

Tat Son Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 134%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
74 (90.24%)
Loss Trade:
8 (9.76%)
Best Trade:
11.98 USD
Worst Trade:
-11.39 USD
Profitto lordo:
158.36 USD (10 602 pips)
Perdita lorda:
-30.96 USD (1 023 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (50.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.27 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.08%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.19
Long Trade:
39 (47.56%)
Short Trade:
43 (52.44%)
Fattore di profitto:
5.11
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.39 USD (1)
Crescita mensile:
14.30%
Previsione annuale:
173.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
11.39 USD (8.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.68% (11.53 USD)
Per equità:
63.14% (101.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 22
EURCAD 16
GBPCAD 9
NZDCAD 7
AUDNZD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
GBPNZD 3
AUDCHF 2
NZDCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 31
EURCAD 31
GBPCAD 16
NZDCAD 12
AUDNZD 4
CADCHF 12
EURCHF 8
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 4
EURGBP 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.5K
EURCAD 2.3K
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 920
AUDNZD 431
CADCHF 512
EURCHF 378
GBPNZD 265
AUDCHF 137
NZDCHF 195
EURGBP 114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.98 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.27 USD
Massima perdita consecutiva: -11.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 05:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 01:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
