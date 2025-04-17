SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NS INV
Tat Son Nguyen

NS INV

Tat Son Nguyen
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 134%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
82
Bénéfice trades:
74 (90.24%)
Perte trades:
8 (9.76%)
Meilleure transaction:
11.98 USD
Pire transaction:
-11.39 USD
Bénéfice brut:
158.36 USD (10 602 pips)
Perte brute:
-30.96 USD (1 023 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (50.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.27 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.63
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.08%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.19
Longs trades:
39 (47.56%)
Courts trades:
43 (52.44%)
Facteur de profit:
5.11
Rendement attendu:
1.55 USD
Bénéfice moyen:
2.14 USD
Perte moyenne:
-3.87 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-11.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.39 USD (1)
Croissance mensuelle:
14.30%
Prévision annuelle:
173.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
11.39 USD (8.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.68% (11.53 USD)
Par fonds propres:
63.14% (101.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 22
EURCAD 16
GBPCAD 9
NZDCAD 7
AUDNZD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
GBPNZD 3
AUDCHF 2
NZDCHF 2
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 31
EURCAD 31
GBPCAD 16
NZDCAD 12
AUDNZD 4
CADCHF 12
EURCHF 8
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 4
EURGBP 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.5K
EURCAD 2.3K
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 920
AUDNZD 431
CADCHF 512
EURCHF 378
GBPNZD 265
AUDCHF 137
NZDCHF 195
EURGBP 114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.98 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +50.27 USD
Perte consécutive maximale: -11.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RoboForex-ECN
2.15 × 175
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.86 × 271
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 227
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 plus...
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.24 07:02
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 05:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 01:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
