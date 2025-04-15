- Büyüme
İşlemler:
1 026
Kârla kapanan işlemler:
661 (64.42%)
Zararla kapanan işlemler:
365 (35.58%)
En iyi işlem:
285.42 USD
En kötü işlem:
-131.80 USD
Brüt kâr:
4 803.07 USD (113 397 pips)
Brüt zarar:
-2 009.49 USD (74 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (60.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.14 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
49.50%
Maks. mevduat yükü:
56.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.33
Alış işlemleri:
530 (51.66%)
Satış işlemleri:
496 (48.34%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
7.27 USD
Ortalama zarar:
-5.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-82.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-423.68 USD (9)
Aylık büyüme:
6.73%
Yıllık tahmin:
81.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.58 USD
Maksimum:
524.07 USD (10.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.49% (524.07 USD)
Varlığa göre:
55.10% (1 603.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|1026
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDr
|2.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDr
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +285.42 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +60.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Kontrollü risk maruziyetiyle aylık büyüme (garanti yoktur). Haber akışını gözeten, takdire dayalı yürütme; eğilim ve seviyelere dayalı olarak çoğunlukla kısa (short) setuplar. Genellikle aynı gün kapatılır. Önerilen bakiye: 1.500 ABD$+ (MT4). Riski yönetin — sermayeniz risk altındadır.
