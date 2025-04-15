SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jupiter3 Trades
Syed Asbar Ali

Jupiter3 Trades

Syed Asbar Ali
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 450 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 156%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 026
Kârla kapanan işlemler:
661 (64.42%)
Zararla kapanan işlemler:
365 (35.58%)
En iyi işlem:
285.42 USD
En kötü işlem:
-131.80 USD
Brüt kâr:
4 803.07 USD (113 397 pips)
Brüt zarar:
-2 009.49 USD (74 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (60.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.14 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
49.50%
Maks. mevduat yükü:
56.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.33
Alış işlemleri:
530 (51.66%)
Satış işlemleri:
496 (48.34%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
7.27 USD
Ortalama zarar:
-5.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-82.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-423.68 USD (9)
Aylık büyüme:
6.73%
Yıllık tahmin:
81.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.58 USD
Maksimum:
524.07 USD (10.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.49% (524.07 USD)
Varlığa göre:
55.10% (1 603.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDr 1026
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDr 2.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDr 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +285.42 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +60.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Kontrollü risk maruziyetiyle aylık büyüme (garanti yoktur). Haber akışını gözeten, takdire dayalı yürütme; eğilim ve seviyelere dayalı olarak çoğunlukla kısa (short) setuplar. Genellikle aynı gün kapatılır. Önerilen bakiye: 1.500 ABD$+ (MT4). Riski yönetin — sermayeniz risk altındadır.
İnceleme yok
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
