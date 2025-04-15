- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 264
盈利交易:
805 (63.68%)
亏损交易:
459 (36.31%)
最好交易:
285.42 USD
最差交易:
-131.80 USD
毛利:
5 757.14 USD (135 752 pips)
毛利亏损:
-2 452.58 USD (90 028 pips)
最大连续赢利:
22 (60.28 USD)
最大连续盈利:
484.14 USD (5)
夏普比率:
0.15
交易活动:
55.52%
最大入金加载:
56.05%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
10 小时
采收率:
6.31
长期交易:
645 (51.03%)
短期交易:
619 (48.97%)
利润因子:
2.35
预期回报:
2.61 USD
平均利润:
7.15 USD
平均损失:
-5.34 USD
最大连续失误:
13 (-207.89 USD)
最大连续亏损:
-423.68 USD (9)
每月增长:
7.24%
年度预测:
87.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.58 USD
最大值:
524.07 USD (10.81%)
相对跌幅:
结余:
15.49% (524.07 USD)
净值:
55.10% (1 603.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|1264
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDr
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDr
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +285.42 USD
最差交易: -132 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +60.28 USD
最大连续亏损: -207.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
在受控风险敞口下追求月度增长（不作任何保证）。以自主裁量、关注新闻的方式执行；基于趋势与关键水平的做空策略为主。通常当日平仓。建议账户余额：$1,500+（MT4）。请管理风险——资本可能面临亏损。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月450 USD
199%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
57
0%
1 264
63%
56%
2.34
2.61
USD
USD
55%
1:500