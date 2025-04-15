- 자본
- 축소
트레이드:
1 288
이익 거래:
825 (64.05%)
손실 거래:
463 (35.95%)
최고의 거래:
285.42 USD
최악의 거래:
-131.80 USD
총 수익:
5 832.39 USD (139 180 pips)
총 손실:
-2 455.50 USD (90 316 pips)
연속 최대 이익:
22 (60.28 USD)
연속 최대 이익:
484.14 USD (5)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
55.52%
최대 입금량:
56.05%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
6.44
롱(주식매수):
646 (50.16%)
숏(주식차입매도):
642 (49.84%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
2.62 USD
평균 이익:
7.07 USD
평균 손실:
-5.30 USD
연속 최대 손실:
13 (-207.89 USD)
연속 최대 손실:
-423.68 USD (9)
월별 성장률:
7.43%
연간 예측:
90.11%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.58 USD
최대한의:
524.07 USD (10.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.49% (524.07 USD)
자본금별:
55.10% (1 603.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|1288
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDr
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDr
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +285.42 USD
최악의 거래: -132 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +60.28 USD
연속 최대 손실: -207.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
통제된 익스포저 하에서 월간 성장을 목표로 합니다(보장 없음). 재량적이고 뉴스에 민감한 실행; 추세와 가격 레벨에 기반한 숏 셋업이 대부분입니다. 일반적으로 당일 청산. 권장 잔고: 미화 $1,500 이상(MT4). 위험을 관리하세요 — 자본은 손실 위험에 노출되어 있습니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 450 USD
206%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
59
0%
1 288
64%
56%
2.37
2.62
USD
USD
55%
1:500