シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Jupiter3 Trades
Syed Asbar Ali

Jupiter3 Trades

Syed Asbar Ali
レビュー0件
信頼性
57週間
0 / 0 USD
月額  450  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 199%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 264
利益トレード:
805 (63.68%)
損失トレード:
459 (36.31%)
ベストトレード:
285.42 USD
最悪のトレード:
-131.80 USD
総利益:
5 757.14 USD (135 752 pips)
総損失:
-2 452.58 USD (90 028 pips)
最大連続の勝ち:
22 (60.28 USD)
最大連続利益:
484.14 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
55.52%
最大入金額:
56.05%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
6.31
長いトレード:
645 (51.03%)
短いトレード:
619 (48.97%)
プロフィットファクター:
2.35
期待されたペイオフ:
2.61 USD
平均利益:
7.15 USD
平均損失:
-5.34 USD
最大連続の負け:
13 (-207.89 USD)
最大連続損失:
-423.68 USD (9)
月間成長:
6.77%
年間予想:
82.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.58 USD
最大の:
524.07 USD (10.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.49% (524.07 USD)
エクイティによる:
55.10% (1 603.73 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDr 1264
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDr 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDr 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +285.42 USD
最悪のトレード: -132 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +60.28 USD
最大連続損失: -207.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

管理されたエクスポージャーの下で月次の成長を目指します（保証はありません）。裁量的でニュースを考慮した執行；トレンド／水準に基づくショート中心のセットアップ。通常は同日クローズ。推奨残高：1,500米ドル以上（MT4）。リスクを適切に管理してください—資本はリスクに晒されています。
レビューなし
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください