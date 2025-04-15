- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 264
利益トレード:
805 (63.68%)
損失トレード:
459 (36.31%)
ベストトレード:
285.42 USD
最悪のトレード:
-131.80 USD
総利益:
5 757.14 USD (135 752 pips)
総損失:
-2 452.58 USD (90 028 pips)
最大連続の勝ち:
22 (60.28 USD)
最大連続利益:
484.14 USD (5)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
55.52%
最大入金額:
56.05%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
6.31
長いトレード:
645 (51.03%)
短いトレード:
619 (48.97%)
プロフィットファクター:
2.35
期待されたペイオフ:
2.61 USD
平均利益:
7.15 USD
平均損失:
-5.34 USD
最大連続の負け:
13 (-207.89 USD)
最大連続損失:
-423.68 USD (9)
月間成長:
6.77%
年間予想:
82.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.58 USD
最大の:
524.07 USD (10.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.49% (524.07 USD)
エクイティによる:
55.10% (1 603.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|1264
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDr
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDr
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +285.42 USD
最悪のトレード: -132 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +60.28 USD
最大連続損失: -207.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
管理されたエクスポージャーの下で月次の成長を目指します（保証はありません）。裁量的でニュースを考慮した執行；トレンド／水準に基づくショート中心のセットアップ。通常は同日クローズ。推奨残高：1,500米ドル以上（MT4）。リスクを適切に管理してください—資本はリスクに晒されています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
450 USD/月
199%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
57
0%
1 264
63%
56%
2.34
2.61
USD
USD
55%
1:500