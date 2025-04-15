SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Jupiter3 Trades
Syed Asbar Ali

Jupiter3 Trades

Syed Asbar Ali
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 450 USD par mois
croissance depuis 2024 156%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 026
Bénéfice trades:
661 (64.42%)
Perte trades:
365 (35.58%)
Meilleure transaction:
285.42 USD
Pire transaction:
-131.80 USD
Bénéfice brut:
4 803.07 USD (113 397 pips)
Perte brute:
-2 009.49 USD (74 207 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (60.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
484.14 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
49.50%
Charge de dépôt maximale:
56.05%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
5.33
Longs trades:
530 (51.66%)
Courts trades:
496 (48.34%)
Facteur de profit:
2.39
Rendement attendu:
2.72 USD
Bénéfice moyen:
7.27 USD
Perte moyenne:
-5.51 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-82.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-423.68 USD (9)
Croissance mensuelle:
7.15%
Prévision annuelle:
86.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.58 USD
Maximal:
524.07 USD (10.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.49% (524.07 USD)
Par fonds propres:
55.10% (1 603.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDr 1026
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDr 2.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDr 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +285.42 USD
Pire transaction: -132 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +60.28 USD
Perte consécutive maximale: -82.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Croissance mensuelle avec exposition maîtrisée (sans garantie). Exécution discrétionnaire et attentive aux actualités ; majorité de configurations vendeuses basées sur la tendance et les niveaux. Clôtures généralement le jour même. Solde suggéré : 1 500 USD+ (MT4). Gérez le risque — votre capital est exposé au risque.
Aucun avis
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
