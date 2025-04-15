СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jupiter3 Trades
Syed Asbar Ali

Jupiter3 Trades

Syed Asbar Ali
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 450 USD в месяц
прирост с 2024 198%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 258
Прибыльных трейдов:
800 (63.59%)
Убыточных трейдов:
458 (36.41%)
Лучший трейд:
285.42 USD
Худший трейд:
-131.80 USD
Общая прибыль:
5 740.26 USD (135 413 pips)
Общий убыток:
-2 452.33 USD (90 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (60.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
484.14 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
55.52%
Макс. загрузка депозита:
56.05%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.27
Длинных трейдов:
639 (50.79%)
Коротких трейдов:
619 (49.21%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
7.18 USD
Средний убыток:
-5.35 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-207.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-423.68 USD (9)
Прирост в месяц:
7.61%
Годовой прогноз:
92.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.58 USD
Максимальная:
524.07 USD (10.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.49% (524.07 USD)
По эквити:
55.10% (1 603.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 1258
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +285.42 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +60.28 USD
Макс. убыток в серии: -207.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Ежемесячный рост при контролируемой экспозиции (без гарантий). Дискреционное, учитывающее новости исполнение; преимущественно шорт-сетапы по тренду/уровням. Обычно позиции закрываются в тот же день. Рекомендуемый баланс: от $1 500 (MT4). Управляйте рисками — ваш капитал подвержен риску.
Нет отзывов
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jupiter3 Trades
450 USD в месяц
198%
0
0
USD
3.1K
USD
57
0%
1 258
63%
56%
2.34
2.61
USD
55%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.