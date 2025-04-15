- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 258
Прибыльных трейдов:
800 (63.59%)
Убыточных трейдов:
458 (36.41%)
Лучший трейд:
285.42 USD
Худший трейд:
-131.80 USD
Общая прибыль:
5 740.26 USD (135 413 pips)
Общий убыток:
-2 452.33 USD (90 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (60.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
484.14 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
55.52%
Макс. загрузка депозита:
56.05%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.27
Длинных трейдов:
639 (50.79%)
Коротких трейдов:
619 (49.21%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
7.18 USD
Средний убыток:
-5.35 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-207.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-423.68 USD (9)
Прирост в месяц:
7.61%
Годовой прогноз:
92.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.58 USD
Максимальная:
524.07 USD (10.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.49% (524.07 USD)
По эквити:
55.10% (1 603.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|1258
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +285.42 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +60.28 USD
Макс. убыток в серии: -207.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Ежемесячный рост при контролируемой экспозиции (без гарантий). Дискреционное, учитывающее новости исполнение; преимущественно шорт-сетапы по тренду/уровням. Обычно позиции закрываются в тот же день. Рекомендуемый баланс: от $1 500 (MT4). Управляйте рисками — ваш капитал подвержен риску.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
450 USD в месяц
198%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
57
0%
1 258
63%
56%
2.34
2.61
USD
USD
55%
1:500