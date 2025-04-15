SinaisSeções
Syed Asbar Ali

Jupiter3 Trades

Syed Asbar Ali
0 comentários
Confiabilidade
57 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 199%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 264
Negociações com lucro:
805 (63.68%)
Negociações com perda:
459 (36.31%)
Melhor negociação:
285.42 USD
Pior negociação:
-131.80 USD
Lucro bruto:
5 757.14 USD (135 752 pips)
Perda bruta:
-2 452.58 USD (90 028 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (60.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
484.14 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
55.52%
Depósito máximo carregado:
56.05%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
6.31
Negociações longas:
645 (51.03%)
Negociações curtas:
619 (48.97%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
2.61 USD
Lucro médio:
7.15 USD
Perda média:
-5.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-207.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-423.68 USD (9)
Crescimento mensal:
6.77%
Previsão anual:
82.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.58 USD
Máximo:
524.07 USD (10.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.49% (524.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.10% (1 603.73 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDr 1264
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDr 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDr 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +285.42 USD
Pior negociação: -132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +60.28 USD
Máxima perda consecutiva: -207.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Crescimento mensal com exposição controlada (sem garantias). Execução discricionária e atenta às notícias; maioria de setups vendidos com base em tendência/níveis. Fechamentos típicos no mesmo dia. Saldo sugerido: US$ 1.500+ (MT4). Gerencie o risco — seu capital está em risco.
Sem comentários
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
