Negociações:
1 264
Negociações com lucro:
805 (63.68%)
Negociações com perda:
459 (36.31%)
Melhor negociação:
285.42 USD
Pior negociação:
-131.80 USD
Lucro bruto:
5 757.14 USD (135 752 pips)
Perda bruta:
-2 452.58 USD (90 028 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (60.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
484.14 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
55.52%
Depósito máximo carregado:
56.05%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
6.31
Negociações longas:
645 (51.03%)
Negociações curtas:
619 (48.97%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
2.61 USD
Lucro médio:
7.15 USD
Perda média:
-5.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-207.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-423.68 USD (9)
Crescimento mensal:
6.77%
Previsão anual:
82.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.58 USD
Máximo:
524.07 USD (10.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.49% (524.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.10% (1 603.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|1264
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDr
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDr
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +285.42 USD
Pior negociação: -132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +60.28 USD
Máxima perda consecutiva: -207.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Crescimento mensal com exposição controlada (sem garantias). Execução discricionária e atenta às notícias; maioria de setups vendidos com base em tendência/níveis. Fechamentos típicos no mesmo dia. Saldo sugerido: US$ 1.500+ (MT4). Gerencie o risco — seu capital está em risco.
Sem comentários
