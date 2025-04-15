SignaleKategorien
Syed Asbar Ali

Jupiter3 Trades

Syed Asbar Ali
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Für 450 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 200%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 266
Gewinntrades:
807 (63.74%)
Verlusttrades:
459 (36.26%)
Bester Trade:
285.42 USD
Schlechtester Trade:
-131.80 USD
Bruttoprofit:
5 762.51 USD (136 289 pips)
Bruttoverlust:
-2 452.58 USD (90 028 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (60.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
484.14 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
55.52%
Max deposit load:
56.05%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
6.32
Long-Positionen:
645 (50.95%)
Short-Positionen:
621 (49.05%)
Profit-Faktor:
2.35
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-207.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-423.68 USD (9)
Wachstum pro Monat :
6.15%
Jahresprognose:
74.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.58 USD
Maximaler:
524.07 USD (10.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.49% (524.07 USD)
Kapital:
55.10% (1 603.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDr 1266
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDr 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDr 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +285.42 USD
Schlechtester Trade: -132 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -207.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Monatliches Wachstum bei kontrolliertem Risikoeinsatz (ohne Garantien). Diskretionäre, nachrichtenbewusste Ausführung; überwiegend Short-Setups auf Basis von Trend und Niveaus. In der Regel taggleiche Schließungen. Empfohlenes Kontoguthaben: ab 1.500 USD (MT4). Bitte Risikomanagement beachten — Ihr Kapital ist gefährdet.
Keine Bewertungen
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.