Trades insgesamt:
1 266
Gewinntrades:
807 (63.74%)
Verlusttrades:
459 (36.26%)
Bester Trade:
285.42 USD
Schlechtester Trade:
-131.80 USD
Bruttoprofit:
5 762.51 USD (136 289 pips)
Bruttoverlust:
-2 452.58 USD (90 028 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (60.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
484.14 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
55.52%
Max deposit load:
56.05%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
6.32
Long-Positionen:
645 (50.95%)
Short-Positionen:
621 (49.05%)
Profit-Faktor:
2.35
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-207.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-423.68 USD (9)
Wachstum pro Monat :
6.15%
Jahresprognose:
74.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.58 USD
Maximaler:
524.07 USD (10.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.49% (524.07 USD)
Kapital:
55.10% (1 603.73 USD)
Symbol
Trades
Sell
Buy
EURUSDr
1266
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol
Bruttoprofit, USD
Loss, USD
Profit, USD
EURUSDr
3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Symbol
Bruttoprofit, pips
Loss, pips
Profit, pips
EURUSDr
46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +285.42 USD
Schlechtester Trade: -132 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -207.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Monatliches Wachstum bei kontrolliertem Risikoeinsatz (ohne Garantien). Diskretionäre, nachrichtenbewusste Ausführung; überwiegend Short-Setups auf Basis von Trend und Niveaus. In der Regel taggleiche Schließungen. Empfohlenes Kontoguthaben: ab 1.500 USD (MT4). Bitte Risikomanagement beachten — Ihr Kapital ist gefährdet.
Keine Bewertungen
