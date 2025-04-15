- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 026
Profit Trade:
661 (64.42%)
Loss Trade:
365 (35.58%)
Best Trade:
285.42 USD
Worst Trade:
-131.80 USD
Profitto lordo:
4 803.07 USD (113 397 pips)
Perdita lorda:
-2 009.49 USD (74 207 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (60.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
484.14 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
49.50%
Massimo carico di deposito:
56.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.33
Long Trade:
530 (51.66%)
Short Trade:
496 (48.34%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
7.27 USD
Perdita media:
-5.51 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-82.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-423.68 USD (9)
Crescita mensile:
6.73%
Previsione annuale:
81.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.58 USD
Massimale:
524.07 USD (10.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.49% (524.07 USD)
Per equità:
55.10% (1 603.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|1026
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDr
|2.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDr
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +285.42 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +60.28 USD
Massima perdita consecutiva: -82.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Crescita mensile con esposizione controllata (nessuna garanzia). Esecuzione discrezionale e attenta alle notizie; prevalentemente setup short basati su trend/livelli. Chiusure tipicamente nello stesso giorno. Saldo consigliato: 1.500 USD+ (MT4). Gestisci il rischio — il tuo capitale è a rischio.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
450USD al mese
156%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
44
0%
1 026
64%
49%
2.39
2.72
USD
USD
55%
1:500