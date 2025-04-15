SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jupiter3 Trades
Syed Asbar Ali

Jupiter3 Trades

Syed Asbar Ali
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 450 USD al mese
crescita dal 2024 156%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 026
Profit Trade:
661 (64.42%)
Loss Trade:
365 (35.58%)
Best Trade:
285.42 USD
Worst Trade:
-131.80 USD
Profitto lordo:
4 803.07 USD (113 397 pips)
Perdita lorda:
-2 009.49 USD (74 207 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (60.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
484.14 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
49.50%
Massimo carico di deposito:
56.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.33
Long Trade:
530 (51.66%)
Short Trade:
496 (48.34%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
7.27 USD
Perdita media:
-5.51 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-82.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-423.68 USD (9)
Crescita mensile:
6.73%
Previsione annuale:
81.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.58 USD
Massimale:
524.07 USD (10.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.49% (524.07 USD)
Per equità:
55.10% (1 603.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 1026
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr 2.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +285.42 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +60.28 USD
Massima perdita consecutiva: -82.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Crescita mensile con esposizione controllata (nessuna garanzia). Esecuzione discrezionale e attenta alle notizie; prevalentemente setup short basati su trend/livelli. Chiusure tipicamente nello stesso giorno. Saldo consigliato: 1.500 USD+ (MT4). Gestisci il rischio — il tuo capitale è a rischio.
Non ci sono recensioni
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
