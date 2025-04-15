SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Little PercepTroBot FPM
Mark Taylor

Little PercepTroBot FPM

Mark Taylor
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 273%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
219 (65.56%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (34.43%)
En iyi işlem:
40.50 USD
En kötü işlem:
-21.60 USD
Brüt kâr:
1 418.80 USD (115 052 pips)
Brüt zarar:
-447.12 USD (45 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (59.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.52 USD (7)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
97.19%
Maks. mevduat yükü:
19.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
32.31
Alış işlemleri:
144 (43.11%)
Satış işlemleri:
190 (56.89%)
Kâr faktörü:
3.17
Beklenen getiri:
2.91 USD
Ortalama kâr:
6.48 USD
Ortalama zarar:
-3.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-27.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.86 USD (5)
Aylık büyüme:
19.17%
Yıllık tahmin:
233.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
30.07 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.26% (19.92 USD)
Varlığa göre:
36.84% (250.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 134
USDCAD.r 63
EURCHF.r 61
EURCAD.r 50
AUDUSD.r 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r 281
USDCAD.r 177
EURCHF.r 181
EURCAD.r 149
AUDUSD.r 183
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r 15K
USDCAD.r 14K
EURCHF.r 13K
EURCAD.r 15K
AUDUSD.r 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.50 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +59.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

↗️ Percep-tro-Bot EA

🔗 ✅ MT4 EA ➡️  here

🔗 ✅ MT5 EA ➡️  here


Recommended Low Spread Fast Execution Brokers: 
-- 
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
-- 
Warnings: 
-- 
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results! 
--

İnceleme yok
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 10:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.15 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Little PercepTroBot FPM
Ayda 30 USD
273%
0
0
USD
1.6K
USD
24
100%
334
65%
97%
3.17
2.91
USD
37%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.