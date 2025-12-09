SinaisSeções
Mark Taylor

Little PercepTroBot FPM

Mark Taylor
1 comentário
Confiabilidade
37 semanas
2 / 6.7K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 383%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
518
Negociações com lucro:
348 (67.18%)
Negociações com perda:
170 (32.82%)
Melhor negociação:
40.50 USD
Pior negociação:
-21.60 USD
Lucro bruto:
2 102.17 USD (169 829 pips)
Perda bruta:
-623.37 USD (61 729 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (59.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.52 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
98.19%
Depósito máximo carregado:
19.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
49.18
Negociações longas:
222 (42.86%)
Negociações curtas:
296 (57.14%)
Fator de lucro:
3.37
Valor esperado:
2.85 USD
Lucro médio:
6.04 USD
Perda média:
-3.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-27.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.86 USD (5)
Crescimento mensal:
7.25%
Previsão anual:
87.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
30.07 USD (4.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.26% (19.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.84% (250.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.r 199
USDCAD.r 97
EURCAD.r 93
EURCHF.r 90
AUDUSD.r 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.r 395
USDCAD.r 287
EURCAD.r 258
EURCHF.r 275
AUDUSD.r 265
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.r 22K
USDCAD.r 22K
EURCAD.r 29K
EURCHF.r 18K
AUDUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.50 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +59.39 USD
Máxima perda consecutiva: -27.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Classificação Média:
jorge sanchez
204
jorge sanchez 2025.12.09 11:25 
 

Mala

2025.10.27 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 10:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.15 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
