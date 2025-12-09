- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
518
Negociações com lucro:
348 (67.18%)
Negociações com perda:
170 (32.82%)
Melhor negociação:
40.50 USD
Pior negociação:
-21.60 USD
Lucro bruto:
2 102.17 USD (169 829 pips)
Perda bruta:
-623.37 USD (61 729 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (59.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.52 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
98.19%
Depósito máximo carregado:
19.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
49.18
Negociações longas:
222 (42.86%)
Negociações curtas:
296 (57.14%)
Fator de lucro:
3.37
Valor esperado:
2.85 USD
Lucro médio:
6.04 USD
Perda média:
-3.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-27.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.86 USD (5)
Crescimento mensal:
7.25%
Previsão anual:
87.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
30.07 USD (4.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.26% (19.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.84% (250.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|199
|USDCAD.r
|97
|EURCAD.r
|93
|EURCHF.r
|90
|AUDUSD.r
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.r
|395
|USDCAD.r
|287
|EURCAD.r
|258
|EURCHF.r
|275
|AUDUSD.r
|265
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.r
|22K
|USDCAD.r
|22K
|EURCAD.r
|29K
|EURCHF.r
|18K
|AUDUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.50 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +59.39 USD
Máxima perda consecutiva: -27.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
