SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Little PercepTroBot FPM
Mark Taylor

Little PercepTroBot FPM

Mark Taylor
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 273%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
219 (65.56%)
Loss Trade:
115 (34.43%)
Best Trade:
40.50 USD
Worst Trade:
-21.60 USD
Profitto lordo:
1 418.80 USD (115 052 pips)
Perdita lorda:
-447.12 USD (45 815 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (59.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.52 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
97.19%
Massimo carico di deposito:
19.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
32.31
Long Trade:
144 (43.11%)
Short Trade:
190 (56.89%)
Fattore di profitto:
3.17
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
6.48 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-27.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.86 USD (5)
Crescita mensile:
19.17%
Previsione annuale:
233.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
30.07 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.26% (19.92 USD)
Per equità:
36.84% (250.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 134
USDCAD.r 63
EURCHF.r 61
EURCAD.r 50
AUDUSD.r 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r 281
USDCAD.r 177
EURCHF.r 181
EURCAD.r 149
AUDUSD.r 183
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r 15K
USDCAD.r 14K
EURCHF.r 13K
EURCAD.r 15K
AUDUSD.r 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.50 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +59.39 USD
Massima perdita consecutiva: -27.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

↗️ Percep-tro-Bot EA

🔗 ✅ MT4 EA ➡️  here

🔗 ✅ MT5 EA ➡️  here


Recommended Low Spread Fast Execution Brokers: 
-- 
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
-- 
Warnings: 
-- 
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results! 
--

Non ci sono recensioni
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 10:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.15 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Little PercepTroBot FPM
30USD al mese
273%
0
0
USD
1.6K
USD
24
100%
334
65%
97%
3.17
2.91
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.