- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|134
|USDCAD.r
|63
|EURCHF.r
|61
|EURCAD.r
|50
|AUDUSD.r
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.r
|281
|USDCAD.r
|177
|EURCHF.r
|181
|EURCAD.r
|149
|AUDUSD.r
|183
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.r
|15K
|USDCAD.r
|14K
|EURCHF.r
|13K
|EURCAD.r
|15K
|AUDUSD.r
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
↗️ Percep-tro-Bot EA
🔗 ✅ MT4 EA ➡️ here
🔗 ✅ MT5 EA ➡️ here
Warnings:
--
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results!
--
