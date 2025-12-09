シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Little PercepTroBot FPM
Mark Taylor

Little PercepTroBot FPM

Mark Taylor
レビュー1件
信頼性
37週間
2 / 6.7K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 383%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
518
利益トレード:
348 (67.18%)
損失トレード:
170 (32.82%)
ベストトレード:
40.50 USD
最悪のトレード:
-21.60 USD
総利益:
2 102.17 USD (169 829 pips)
総損失:
-623.37 USD (61 729 pips)
最大連続の勝ち:
10 (59.39 USD)
最大連続利益:
106.52 USD (7)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
98.19%
最大入金額:
19.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
49.18
長いトレード:
222 (42.86%)
短いトレード:
296 (57.14%)
プロフィットファクター:
3.37
期待されたペイオフ:
2.85 USD
平均利益:
6.04 USD
平均損失:
-3.67 USD
最大連続の負け:
5 (-27.86 USD)
最大連続損失:
-27.86 USD (5)
月間成長:
7.25%
年間予想:
87.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
30.07 USD (4.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.26% (19.92 USD)
エクイティによる:
36.84% (250.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.r 199
USDCAD.r 97
EURCAD.r 93
EURCHF.r 90
AUDUSD.r 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.r 395
USDCAD.r 287
EURCAD.r 258
EURCHF.r 275
AUDUSD.r 265
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.r 22K
USDCAD.r 22K
EURCAD.r 29K
EURCHF.r 18K
AUDUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.50 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +59.39 USD
最大連続損失: -27.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

↗️ Percep-tro-Bot EA

✅ Buy the MT4 EA here ✅

✅ Buy the MT5 EA here ✅


Recommended Low Spread Fast Execution Brokers: 
-- 
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
-- 
Warnings: 
-- 
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results! 
--

平均の評価:
jorge sanchez
204
jorge sanchez 2025.12.09 11:25 
 

Mala

2025.10.27 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 10:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.15 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
