- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
518
利益トレード:
348 (67.18%)
損失トレード:
170 (32.82%)
ベストトレード:
40.50 USD
最悪のトレード:
-21.60 USD
総利益:
2 102.17 USD (169 829 pips)
総損失:
-623.37 USD (61 729 pips)
最大連続の勝ち:
10 (59.39 USD)
最大連続利益:
106.52 USD (7)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
98.19%
最大入金額:
19.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
49.18
長いトレード:
222 (42.86%)
短いトレード:
296 (57.14%)
プロフィットファクター:
3.37
期待されたペイオフ:
2.85 USD
平均利益:
6.04 USD
平均損失:
-3.67 USD
最大連続の負け:
5 (-27.86 USD)
最大連続損失:
-27.86 USD (5)
月間成長:
7.25%
年間予想:
87.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
30.07 USD (4.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.26% (19.92 USD)
エクイティによる:
36.84% (250.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|199
|USDCAD.r
|97
|EURCAD.r
|93
|EURCHF.r
|90
|AUDUSD.r
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.r
|395
|USDCAD.r
|287
|EURCAD.r
|258
|EURCHF.r
|275
|AUDUSD.r
|265
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.r
|22K
|USDCAD.r
|22K
|EURCAD.r
|29K
|EURCHF.r
|18K
|AUDUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.50 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +59.39 USD
最大連続損失: -27.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
↗️ Percep-tro-Bot EA
✅ Buy the MT4 EA here ✅
✅ Buy the MT5 EA here ✅
Recommended Low Spread Fast Execution Brokers:
--
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
--
Warnings:
--
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results!
--
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
383%
2
6.7K
USD
USD
2.4K
USD
USD
37
100%
518
67%
98%
3.37
2.85
USD
USD
37%
1:500
Mala