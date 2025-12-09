СигналыРазделы
Little PercepTroBot FPM

Mark Taylor
1 отзыв
Надежность
37 недель
2 / 6.7K USD
прирост с 2025 383%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
518
Прибыльных трейдов:
348 (67.18%)
Убыточных трейдов:
170 (32.82%)
Лучший трейд:
40.50 USD
Худший трейд:
-21.60 USD
Общая прибыль:
2 102.17 USD (169 829 pips)
Общий убыток:
-623.37 USD (61 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (59.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.52 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
98.19%
Макс. загрузка депозита:
19.24%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
49.18
Длинных трейдов:
222 (42.86%)
Коротких трейдов:
296 (57.14%)
Профит фактор:
3.37
Мат. ожидание:
2.85 USD
Средняя прибыль:
6.04 USD
Средний убыток:
-3.67 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-27.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.86 USD (5)
Прирост в месяц:
7.25%
Годовой прогноз:
87.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
30.07 USD (4.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.26% (19.92 USD)
По эквити:
36.84% (250.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.r 199
USDCAD.r 97
EURCAD.r 93
EURCHF.r 90
AUDUSD.r 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.r 395
USDCAD.r 287
EURCAD.r 258
EURCHF.r 275
AUDUSD.r 265
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.r 22K
USDCAD.r 22K
EURCAD.r 29K
EURCHF.r 18K
AUDUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.50 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +59.39 USD
Макс. убыток в серии: -27.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Средняя оценка:
jorge sanchez
204
jorge sanchez 2025.12.09 11:25 
 

Mala

2025.10.27 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 10:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.15 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
