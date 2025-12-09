- Прирост
Всего трейдов:
518
Прибыльных трейдов:
348 (67.18%)
Убыточных трейдов:
170 (32.82%)
Лучший трейд:
40.50 USD
Худший трейд:
-21.60 USD
Общая прибыль:
2 102.17 USD (169 829 pips)
Общий убыток:
-623.37 USD (61 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (59.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.52 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
98.19%
Макс. загрузка депозита:
19.24%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
49.18
Длинных трейдов:
222 (42.86%)
Коротких трейдов:
296 (57.14%)
Профит фактор:
3.37
Мат. ожидание:
2.85 USD
Средняя прибыль:
6.04 USD
Средний убыток:
-3.67 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-27.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.86 USD (5)
Прирост в месяц:
7.25%
Годовой прогноз:
87.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
30.07 USD (4.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.26% (19.92 USD)
По эквити:
36.84% (250.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|199
|USDCAD.r
|97
|EURCAD.r
|93
|EURCHF.r
|90
|AUDUSD.r
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.r
|395
|USDCAD.r
|287
|EURCAD.r
|258
|EURCHF.r
|275
|AUDUSD.r
|265
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.r
|22K
|USDCAD.r
|22K
|EURCAD.r
|29K
|EURCHF.r
|18K
|AUDUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.50 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +59.39 USD
Макс. убыток в серии: -27.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
