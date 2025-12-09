- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
518
盈利交易:
348 (67.18%)
亏损交易:
170 (32.82%)
最好交易:
40.50 USD
最差交易:
-21.60 USD
毛利:
2 102.17 USD (169 829 pips)
毛利亏损:
-623.37 USD (61 729 pips)
最大连续赢利:
10 (59.39 USD)
最大连续盈利:
106.52 USD (7)
夏普比率:
0.35
交易活动:
98.19%
最大入金加载:
19.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
5 天
采收率:
49.18
长期交易:
222 (42.86%)
短期交易:
296 (57.14%)
利润因子:
3.37
预期回报:
2.85 USD
平均利润:
6.04 USD
平均损失:
-3.67 USD
最大连续失误:
5 (-27.86 USD)
最大连续亏损:
-27.86 USD (5)
每月增长:
7.25%
年度预测:
87.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
30.07 USD (4.56%)
相对跌幅:
结余:
4.26% (19.92 USD)
净值:
36.84% (250.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|199
|USDCAD.r
|97
|EURCAD.r
|93
|EURCHF.r
|90
|AUDUSD.r
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.r
|395
|USDCAD.r
|287
|EURCAD.r
|258
|EURCHF.r
|275
|AUDUSD.r
|265
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.r
|22K
|USDCAD.r
|22K
|EURCAD.r
|29K
|EURCHF.r
|18K
|AUDUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.50 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +59.39 USD
最大连续亏损: -27.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
