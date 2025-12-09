信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Little PercepTroBot FPM
Mark Taylor

Little PercepTroBot FPM

Mark Taylor
1条评论
可靠性
37
2 / 6.7K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 383%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
518
盈利交易:
348 (67.18%)
亏损交易:
170 (32.82%)
最好交易:
40.50 USD
最差交易:
-21.60 USD
毛利:
2 102.17 USD (169 829 pips)
毛利亏损:
-623.37 USD (61 729 pips)
最大连续赢利:
10 (59.39 USD)
最大连续盈利:
106.52 USD (7)
夏普比率:
0.35
交易活动:
98.19%
最大入金加载:
19.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
5 天
采收率:
49.18
长期交易:
222 (42.86%)
短期交易:
296 (57.14%)
利润因子:
3.37
预期回报:
2.85 USD
平均利润:
6.04 USD
平均损失:
-3.67 USD
最大连续失误:
5 (-27.86 USD)
最大连续亏损:
-27.86 USD (5)
每月增长:
7.25%
年度预测:
87.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
30.07 USD (4.56%)
相对跌幅:
结余:
4.26% (19.92 USD)
净值:
36.84% (250.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.r 199
USDCAD.r 97
EURCAD.r 93
EURCHF.r 90
AUDUSD.r 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.r 395
USDCAD.r 287
EURCAD.r 258
EURCHF.r 275
AUDUSD.r 265
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.r 22K
USDCAD.r 22K
EURCAD.r 29K
EURCHF.r 18K
AUDUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +40.50 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +59.39 USD
最大连续亏损: -27.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

平均等级:
jorge sanchez
204
jorge sanchez 2025.12.09 11:25 
 

Mala

2025.10.27 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 10:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.15 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
