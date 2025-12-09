SeñalesSecciones
Mark Taylor

Little PercepTroBot FPM

Mark Taylor
1 comentario
Fiabilidad
37 semanas
2 / 6.7K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 383%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
518
Transacciones Rentables:
348 (67.18%)
Transacciones Irrentables:
170 (32.82%)
Mejor transacción:
40.50 USD
Peor transacción:
-21.60 USD
Beneficio Bruto:
2 102.17 USD (169 829 pips)
Pérdidas Brutas:
-623.37 USD (61 729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (59.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.52 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
98.19%
Carga máxima del depósito:
19.24%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
49.18
Transacciones Largas:
222 (42.86%)
Transacciones Cortas:
296 (57.14%)
Factor de Beneficio:
3.37
Beneficio Esperado:
2.85 USD
Beneficio medio:
6.04 USD
Pérdidas medias:
-3.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-27.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.86 USD (5)
Crecimiento al mes:
7.25%
Pronóstico anual:
87.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 USD
Máxima:
30.07 USD (4.56%)
Reducción relativa:
De balance:
4.26% (19.92 USD)
De fondos:
36.84% (250.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.r 199
USDCAD.r 97
EURCAD.r 93
EURCHF.r 90
AUDUSD.r 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.r 395
USDCAD.r 287
EURCAD.r 258
EURCHF.r 275
AUDUSD.r 265
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.r 22K
USDCAD.r 22K
EURCAD.r 29K
EURCHF.r 18K
AUDUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.50 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +59.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Evaluación media:
jorge sanchez
204
jorge sanchez 2025.12.09 11:25 
 

Mala

2025.10.27 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 10:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.15 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
