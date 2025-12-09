- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 1
- Noticias
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|199
|USDCAD.r
|97
|EURCAD.r
|93
|EURCHF.r
|90
|AUDUSD.r
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.r
|395
|USDCAD.r
|287
|EURCAD.r
|258
|EURCHF.r
|275
|AUDUSD.r
|265
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.r
|22K
|USDCAD.r
|22K
|EURCAD.r
|29K
|EURCHF.r
|18K
|AUDUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
↗️ Percep-tro-Bot EA
✅ Buy the MT4 EA here ✅
✅ Buy the MT5 EA here ✅
Recommended Low Spread Fast Execution Brokers:
--
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
--
Warnings:
--
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results!
--
USD
USD
USD
Mala