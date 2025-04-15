SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Little PercepTroBot FPM
Mark Taylor

Little PercepTroBot FPM

Mark Taylor
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 273%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
334
Bénéfice trades:
219 (65.56%)
Perte trades:
115 (34.43%)
Meilleure transaction:
40.50 USD
Pire transaction:
-21.60 USD
Bénéfice brut:
1 418.80 USD (115 052 pips)
Perte brute:
-447.12 USD (45 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (59.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
106.52 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
97.19%
Charge de dépôt maximale:
19.24%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
32.31
Longs trades:
144 (43.11%)
Courts trades:
190 (56.89%)
Facteur de profit:
3.17
Rendement attendu:
2.91 USD
Bénéfice moyen:
6.48 USD
Perte moyenne:
-3.89 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-27.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.86 USD (5)
Croissance mensuelle:
19.21%
Prévision annuelle:
233.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.20 USD
Maximal:
30.07 USD (4.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.26% (19.92 USD)
Par fonds propres:
36.84% (250.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.r 134
USDCAD.r 63
EURCHF.r 61
EURCAD.r 50
AUDUSD.r 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.r 281
USDCAD.r 177
EURCHF.r 181
EURCAD.r 149
AUDUSD.r 183
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.r 15K
USDCAD.r 14K
EURCHF.r 13K
EURCAD.r 15K
AUDUSD.r 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.50 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +59.39 USD
Perte consécutive maximale: -27.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 20:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 10:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.04.15 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.15 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Little PercepTroBot FPM
30 USD par mois
273%
0
0
USD
1.6K
USD
24
100%
334
65%
97%
3.17
2.91
USD
37%
1:500
Copier

