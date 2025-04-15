- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
386
Transacciones Rentables:
171 (44.30%)
Transacciones Irrentables:
215 (55.70%)
Mejor transacción:
378.33 USD
Peor transacción:
-230.92 USD
Beneficio Bruto:
9 833.27 USD (342 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (8.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
850.11 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
70.11%
Carga máxima del depósito:
27.49%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
249 (64.51%)
Transacciones Cortas:
137 (35.49%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.01 USD
Beneficio medio:
57.50 USD
Pérdidas medias:
-45.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-480.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-480.37 USD (11)
Crecimiento al mes:
-8.51%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
52%
Reducción de balance:
Absoluto:
568.31 USD
Máxima:
1 473.84 USD (122.26%)
Reducción relativa:
De balance:
69.13% (568.31 USD)
De fondos:
11.10% (374.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|7
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-181
|GBPJPY
|-338
|GBPUSD
|-108
|EURJPY
|504
|USDJPY
|237
|CHFJPY
|-349
|AUDJPY
|-56
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|261
|EURUSD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|3.8K
|USDJPY
|126
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|CADJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +378.33 USD
Peor transacción: -231 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +8.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -480.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-64%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
63
52%
386
44%
70%
1.00
0.01
USD
USD
69%
1:50