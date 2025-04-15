- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
386
盈利交易:
171 (44.30%)
亏损交易:
215 (55.70%)
最好交易:
378.33 USD
最差交易:
-230.92 USD
毛利:
9 833.27 USD (342 230 pips)
毛利亏损:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
最大连续赢利:
8 (8.10 USD)
最大连续盈利:
850.11 USD (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
70.11%
最大入金加载:
27.49%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
249 (64.51%)
短期交易:
137 (35.49%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
57.50 USD
平均损失:
-45.73 USD
最大连续失误:
11 (-480.37 USD)
最大连续亏损:
-480.37 USD (11)
每月增长:
-8.51%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
568.31 USD
最大值:
1 473.84 USD (122.26%)
相对跌幅:
结余:
69.13% (568.31 USD)
净值:
11.10% (374.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|7
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-181
|GBPJPY
|-338
|GBPUSD
|-108
|EURJPY
|504
|USDJPY
|237
|CHFJPY
|-349
|AUDJPY
|-56
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|261
|EURUSD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|3.8K
|USDJPY
|126
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|CADJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +378.33 USD
最差交易: -231 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +8.10 USD
最大连续亏损: -480.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-64%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
63
52%
386
44%
70%
1.00
0.01
USD
USD
69%
1:50