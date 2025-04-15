信号部分
信号 / MetaTrader 4 / IG ACT 4K
Billy Natio

IG ACT 4K

Billy Natio
0条评论
63
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
386
盈利交易:
171 (44.30%)
亏损交易:
215 (55.70%)
最好交易:
378.33 USD
最差交易:
-230.92 USD
毛利:
9 833.27 USD (342 230 pips)
毛利亏损:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
最大连续赢利:
8 (8.10 USD)
最大连续盈利:
850.11 USD (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
70.11%
最大入金加载:
27.49%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
249 (64.51%)
短期交易:
137 (35.49%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
57.50 USD
平均损失:
-45.73 USD
最大连续失误:
11 (-480.37 USD)
最大连续亏损:
-480.37 USD (11)
每月增长:
-8.51%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
568.31 USD
最大值:
1 473.84 USD (122.26%)
相对跌幅:
结余:
69.13% (568.31 USD)
净值:
11.10% (374.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 22
GBPUSD 10
EURJPY 7
USDJPY 7
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -181
GBPJPY -338
GBPUSD -108
EURJPY 504
USDJPY 237
CHFJPY -349
AUDJPY -56
CADJPY 53
NZDJPY 261
EURUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 3.2K
GBPUSD -1.5K
EURJPY 3.8K
USDJPY 126
CHFJPY -1.6K
AUDJPY -1.7K
CADJPY -1.3K
NZDJPY 3K
EURUSD -2.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +378.33 USD
最差交易: -231 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +8.10 USD
最大连续亏损: -480.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
IG ACT 4K
每月30 USD
-64%
0
0
USD
3.8K
USD
63
52%
386
44%
70%
1.00
0.01
USD
69%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载