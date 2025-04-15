SinaisSeções
Billy Natio

IG ACT 4K

Billy Natio
0 comentários
63 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
386
Negociações com lucro:
171 (44.30%)
Negociações com perda:
215 (55.70%)
Melhor negociação:
378.33 USD
Pior negociação:
-230.92 USD
Lucro bruto:
9 833.27 USD (342 230 pips)
Perda bruta:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (8.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
850.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
70.11%
Depósito máximo carregado:
27.49%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
249 (64.51%)
Negociações curtas:
137 (35.49%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
57.50 USD
Perda média:
-45.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-480.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-480.37 USD (11)
Crescimento mensal:
-8.51%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
52%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
568.31 USD
Máximo:
1 473.84 USD (122.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.13% (568.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.10% (374.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 22
GBPUSD 10
EURJPY 7
USDJPY 7
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -181
GBPJPY -338
GBPUSD -108
EURJPY 504
USDJPY 237
CHFJPY -349
AUDJPY -56
CADJPY 53
NZDJPY 261
EURUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 3.2K
GBPUSD -1.5K
EURJPY 3.8K
USDJPY 126
CHFJPY -1.6K
AUDJPY -1.7K
CADJPY -1.3K
NZDJPY 3K
EURUSD -2.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
314 mais ...
Sem comentários
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
A large drawdown may occur on the account again
