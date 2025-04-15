- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
386
Negociações com lucro:
171 (44.30%)
Negociações com perda:
215 (55.70%)
Melhor negociação:
378.33 USD
Pior negociação:
-230.92 USD
Lucro bruto:
9 833.27 USD (342 230 pips)
Perda bruta:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (8.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
850.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
70.11%
Depósito máximo carregado:
27.49%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
249 (64.51%)
Negociações curtas:
137 (35.49%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
57.50 USD
Perda média:
-45.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-480.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-480.37 USD (11)
Crescimento mensal:
-8.51%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
52%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
568.31 USD
Máximo:
1 473.84 USD (122.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.13% (568.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.10% (374.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|7
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-181
|GBPJPY
|-338
|GBPUSD
|-108
|EURJPY
|504
|USDJPY
|237
|CHFJPY
|-349
|AUDJPY
|-56
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|261
|EURUSD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|3.8K
|USDJPY
|126
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|CADJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +378.33 USD
Pior negociação: -231 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +8.10 USD
Máxima perda consecutiva: -480.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
314 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-64%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
63
52%
386
44%
70%
1.00
0.01
USD
USD
69%
1:50