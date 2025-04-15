シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / IG ACT 4K
Billy Natio

IG ACT 4K

Billy Natio
レビュー0件
63週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
386
利益トレード:
171 (44.30%)
損失トレード:
215 (55.70%)
ベストトレード:
378.33 USD
最悪のトレード:
-230.92 USD
総利益:
9 833.27 USD (342 230 pips)
総損失:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
最大連続の勝ち:
8 (8.10 USD)
最大連続利益:
850.11 USD (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
70.11%
最大入金額:
27.49%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
249 (64.51%)
短いトレード:
137 (35.49%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
57.50 USD
平均損失:
-45.73 USD
最大連続の負け:
11 (-480.37 USD)
最大連続損失:
-480.37 USD (11)
月間成長:
-8.51%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
52%
残高によるドローダウン:
絶対:
568.31 USD
最大の:
1 473.84 USD (122.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.13% (568.31 USD)
エクイティによる:
11.10% (374.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 22
GBPUSD 10
EURJPY 7
USDJPY 7
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -181
GBPJPY -338
GBPUSD -108
EURJPY 504
USDJPY 237
CHFJPY -349
AUDJPY -56
CADJPY 53
NZDJPY 261
EURUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 3.2K
GBPUSD -1.5K
EURJPY 3.8K
USDJPY 126
CHFJPY -1.6K
AUDJPY -1.7K
CADJPY -1.3K
NZDJPY 3K
EURUSD -2.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +378.33 USD
最悪のトレード: -231 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +8.10 USD
最大連続損失: -480.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
314 より多く...
レビューなし
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
IG ACT 4K
30 USD/月
-64%
0
0
USD
3.8K
USD
63
52%
386
44%
70%
1.00
0.01
USD
69%
1:50
コピー

