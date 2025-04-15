- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
386
利益トレード:
171 (44.30%)
損失トレード:
215 (55.70%)
ベストトレード:
378.33 USD
最悪のトレード:
-230.92 USD
総利益:
9 833.27 USD (342 230 pips)
総損失:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
最大連続の勝ち:
8 (8.10 USD)
最大連続利益:
850.11 USD (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
70.11%
最大入金額:
27.49%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
249 (64.51%)
短いトレード:
137 (35.49%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
57.50 USD
平均損失:
-45.73 USD
最大連続の負け:
11 (-480.37 USD)
最大連続損失:
-480.37 USD (11)
月間成長:
-8.51%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
52%
残高によるドローダウン:
絶対:
568.31 USD
最大の:
1 473.84 USD (122.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.13% (568.31 USD)
エクイティによる:
11.10% (374.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|7
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-181
|GBPJPY
|-338
|GBPUSD
|-108
|EURJPY
|504
|USDJPY
|237
|CHFJPY
|-349
|AUDJPY
|-56
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|261
|EURUSD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|3.8K
|USDJPY
|126
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|CADJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +378.33 USD
最悪のトレード: -231 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +8.10 USD
最大連続損失: -480.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
