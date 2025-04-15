SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IG ACT 4K
Billy Natio

IG ACT 4K

Billy Natio
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -67%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
144 (45.56%)
Loss Trade:
172 (54.43%)
Best Trade:
162.22 USD
Worst Trade:
-212.68 USD
Profitto lordo:
6 694.57 USD (262 515 pips)
Perdita lorda:
-7 031.96 USD (248 783 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (8.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
446.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
76.52%
Massimo carico di deposito:
20.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
209 (66.14%)
Short Trade:
107 (33.86%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-1.07 USD
Profitto medio:
46.49 USD
Perdita media:
-40.88 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-480.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-480.37 USD (11)
Crescita mensile:
-11.16%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
337.39 USD
Massimale:
1 242.92 USD (103.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.85% (329.89 USD)
Per equità:
5.46% (217.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 267
GBPJPY 22
GBPUSD 10
USDJPY 4
CHFJPY 3
CADJPY 3
EURJPY 3
AUDJPY 2
EURUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -21
GBPJPY -338
GBPUSD -108
USDJPY -5
CHFJPY -173
CADJPY 176
EURJPY 194
AUDJPY -193
EURUSD -22
NZDJPY 151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 3.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY 1
CHFJPY -1.6K
CADJPY 720
EURJPY 3K
AUDJPY -2.6K
EURUSD -2.1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +162.22 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +8.10 USD
Massima perdita consecutiva: -480.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
307 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IG ACT 4K
30USD al mese
-67%
0
0
USD
3.5K
USD
51
43%
316
45%
77%
0.95
-1.07
USD
67%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.