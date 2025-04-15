- Crescita
Trade:
316
Profit Trade:
144 (45.56%)
Loss Trade:
172 (54.43%)
Best Trade:
162.22 USD
Worst Trade:
-212.68 USD
Profitto lordo:
6 694.57 USD (262 515 pips)
Perdita lorda:
-7 031.96 USD (248 783 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (8.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
446.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
76.52%
Massimo carico di deposito:
20.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
209 (66.14%)
Short Trade:
107 (33.86%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-1.07 USD
Profitto medio:
46.49 USD
Perdita media:
-40.88 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-480.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-480.37 USD (11)
Crescita mensile:
-11.16%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
337.39 USD
Massimale:
1 242.92 USD (103.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.85% (329.89 USD)
Per equità:
5.46% (217.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-21
|GBPJPY
|-338
|GBPUSD
|-108
|USDJPY
|-5
|CHFJPY
|-173
|CADJPY
|176
|EURJPY
|194
|AUDJPY
|-193
|EURUSD
|-22
|NZDJPY
|151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|-1.6K
|CADJPY
|720
|EURJPY
|3K
|AUDJPY
|-2.6K
|EURUSD
|-2.1K
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +162.22 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +8.10 USD
Massima perdita consecutiva: -480.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-67%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
51
43%
316
45%
77%
0.95
-1.07
USD
USD
67%
1:50